Мясников ответил Жириновскому, предложившему лишить его диплома врача

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его медицинской квалификации.

Как напоминает «Экономика сегодня», конфликт между госслужащим и врачом завязался не так давно из-за коронавируса. Ввиду неуклонно растущей заболеваемости Жириновский потребовал от властей РФ запретить гражданам выезд за границу.

Мясников, в свою очередь, намекнул, что эта меры не возымеет должного результата. Медик объяснил: очередную вспышку COVID-19 спровоцировали не только туристы, вернувшиеся с курортов. Это — статистически обусловленное течение пандемии, когда активность вируса растет, а после затухает.

Такого ответа лидер ЛДПР не ожидал и посоветовал отобрать у телеведущего диплом врача.

«Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и вы», — максимально корректно выразился Мясников в своем Telegram-канале.

Instagram @drmyasnikov.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по мнению Александра Мясникова, правильно носить медицинские маски.