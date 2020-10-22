Голубой стороной внутрь или наружу: как надо носить маску?

Голубой стороной или белой?

Информация о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей не является правдивой. Об этом еще весной говорил врач и телеведущий Александр Мясников на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — две стороны медицинских масок используются для разных целей: якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — сказала медик.

Он отмечал, что надевать маску можно любой стороной — главное, чтобы жесткое ребро плотно прилегало к носу. Поскольку микробы одинаково будут скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Такую информацию подтверждают и в МЧС России.

Мясников неоднократно подчеркивал, что масочный режим нужно соблюдать в обязательном порядке. Поскольку COVID-19 может протекать бессимптомно, и человеку не всегда известно о наличии у него коронавируса.

Респиратор или маска?

Между тем нередко всплывает и другой вопрос, что лучше, одноразовая маска или респиратор. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов летом настаивал, что строительные респираторы, а также им подобные маски с клапанами нельзя использовать ежедневно.

«Они защитят от вируса, но в них нет никакого смысла ходить, это только отягощение легких и дыхательной системы. Кроме того, маски с клапанами открываются на выдохе, и если человек заражен, он беспрепятственно выдыхает вирус», — говорил эксперт по особо опасным инфекциям.

Жемчугов также отмечал, что лучшей защитой от COVID-19 по-прежнему считаются традиционные медицинские маски. По мнению специалиста, они достаточно гигиеничны и эффективно препятствуют проникновению любых, даже самых микроскопических, капель, которые возникают при разговоре с собеседником, при чихании или кашле.

«Вирус не сам по себе летает, он всегда абсорбируется на каких-то аэрозолях, частицах. Поэтому [медицинской маски] вполне достаточно. Медицинская маска — идеальный вариант (защиты — Прим.ред.) при скоплении людей», — убежден иммунолог.

Противоположной точки зрения по этому вопросу придерживается врач-вирусолог Виктор Ларичев. В интервью изданию «Говорит Москва» медик заявлял, что максимально эффективны при угрозе инфицирования коронавирусом именно строительные респираторы. По его словам, все дело в разительном отличии их производства от других средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Они как раз, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли», — объяснил свою позицию Ларичев.

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