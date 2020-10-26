«Меня покалечили»: Светличная рассказала, как сын и внучка травили ее ртутью

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Алина Потёмкина
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Актриса, которой исполнилось 80 лет, оказалась нужна родственникам только из-за недвижимости. Об этом она рассказала в эфире федерального канала.

«Меня покалечили»: Светличная рассказала, как сын и внучка травили ее ртутью

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Звезда советского кинематографа Светлана Светличная рассказала о покушении на ее жизнь. 80-летняя актриса живет одна с котом, а родственники навещают ее нечасто. Однако недавно внучка знаменитости, Мария, внезапно пришла в гости с незнакомцами, рассказала артистка в эфире программы «Звезды сошлись». После их ухода Светличная нашла в доме шарики со смертельно опасной ртутью, и почувствовала недомогание.

«На меня было покушение от собственных близких людей. Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. На меня падала какая-то глыба, я даже не знаю, что это. И она бьет меня по голове, я теряю сознание. Потом я нашла эти шарики, их было несколько, штук семь. И у меня были моменты, когда я не понимала — что ж я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние», — пожаловалась артистка.

По ее словам, к этому причастны ее сын Алексей, его супруга Ольга и внучка Мария. Родственники претендуют на наследство — квартиру в центре столицы. Вот только ждать, пока она умрет своей смертью, по ее мнению, они не хотят.

«Я пришла к мысли, что Маша заплатила этим двум. Я знаю Машу, Маша жестокая. Ей нужно, чтобы я оставила квартиру. Только не надо, чтобы я жила еще лет десять. И вот поэтому была ртуть», — уверена Светличная.

Артистку в целом не удивляет то, что ее родные хотят сжить ее со свету — у нее всегда были с ними непростые отношения, отмечают «Дни.ру». Однако завещать имущество им после этого она не намерена, а готова написать завещание даже в пользу постороннего человека, если ему понадобится помощь, заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлана Светличная получила сотрясение мозга на съемках.

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