ТОП-4 самых отвратительных типа мужчин в старости

Понять, что на душе у человека, стоящего перед вами, также невозможно, как достать с неба звезду. Спрогнозировать его поступки в будущем — тем более. Но что же делать женщине, готовящейся к серьезным отношениям с партнером? Как узнать, надежен он, учтив или стоит бежать? На помощь придет астрологический прогноз.

Как заявляют эксперты, знак зодиака, под которым рожден кавалер, расскажет о нем больше, чем можно себе представить. Среди них, к примеру, выделяют ТОП-4 типа мужчин, способных замучить претензиями и бестактным поведением в старости даже самую терпеливую жену.

Стрелец обожает, когда заботятся о нем, но вот дарить в ответ кому-то теплоту и радость — за гранью реальности. Из-за чрезмерной гордыни к пенсии он наживет немало врагов, одним из которых вполне может стать и любимая пассия. Нельзя отменить того факта, что этот кавалер изначально все делает из лучших побуждений. Однако его гиперактивность и вспыльчивость приводят к плохому результату.

Скорпион, не терпящий конкуренции, до глубокой старости будет проявлять агрессию, демонстрируя, кто в доме «хозяин». Этот тип мужчин очень мстительный и злопамятный. Бороться с этими качествами, конечно, бессмысленно. Но можно попытаться объяснить, что никто в этом мире не идеален и лучше бы отпускать негатив.

Лев, как настоящий «царь зверей», склонен прибегать к тирании. Если что-то лежит не на месте или ужина нет на плите, жене не поздоровится. Такому партнеру важно ощущать себя выше окружающих, а потому избранница всегда будет кем-то вроде рабыни. Единственное, что поможет изменить установки Льва, прямой укор, что он не центр Вселенной.

Овен чрезмерно прямолинеен, что нередко напрягает его любимую. От такого ухажера не приходится ждать комплиментов или одобрения. Зато он скажет вам всю «правду», если его разозлить. Чуткость и терпение — вот какие черты не мешало бы приобрести неугомонному Овну, а также научиться уважать чужое личное пространство, пишет «Лиза».

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