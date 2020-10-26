Как не стать жертвой мошенников и не лишиться собственных денег и жилья? В громком деле с обманом вдовы и дочери-инвалида актера Алексея Баталова появились свежие данные. Были задержаны оба подозреваемых — актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, а на полученное обманом имущество наложен арест.

Но далеко не всем жертвам аферистов так везет. Многие сначала не понимают, как их обманули, а потом не знают, как доказать факт мошенничества. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, как предотвратить подобное и не попасться на удочку преступников.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников, не нужно чрезмерно кому-либо доверять. Всю информацию нужно проверять, при необходимости консультироваться с юристами и адвокатами», — авторитетно заявил адвокат.

Он напомнил, что мошенничество часто проходит по схеме, когда люди с дурным умыслом стараются «подружиться» с будущей жертвой. Их отношения могут длиться много лет, прежде чем они решат воспользоваться наивностью и доверием своих приятелей.

«Поэтому не нужно чрезмерно доверять, проверяйте все, консультируйтесь с юристами и тогда будет все хорошо», — уверен Жорин.

Но как быть, если нотариуса подкупили? Даже в случае с имуществом семьи Баталова есть версия, что подозреваемые были в сговоре с тем, кто оформлял доверенность на их имена.

«Действительно, иногда нотариус, к сожалению, может быть заинтересован. Как говорят в простонародье — куплен, — согласился Сергей Жорин. — Поэтому в случае наличия сомнений нужно обращаться к незаинтересованным консультантам».

Существую услуги сопровождения сделок, специалисты проверяют все документы, оценивают риски и дают советы по безопасности. Если есть хоть малейшие сомнения, стоит просто проконсультироваться с человеком со стороны. Риск мошенничества сохранится и тогда, но шансы попасться в лапы преступников будут куда ниже.

«Вот, наверное, самый простой, но эффективный совет», — закончил звездный адвокат.

Ранее 5-tv.ru выкладывал хронику событий по делу с наследством Баталова.