Рождение сына Ивана у певицы Натальи Подольской и Владимира Преснякова стало знаменательным событием не только для звездного семейства, но и всего мира. По словам астролога Алены Никольской, у этого мальчика большое будущее. Вполне возможно, он станет довольно влиятельной фигурой и сделает нечто прекрасное и будоражащее воображение.

Как пояснила в интервью 5-tv.ru эксперт, все дело в том, что Иван появился на свет в довольно примечательную дату — 22 октября 2020 года, на стыке двух знаков зодиака — Весов и Скорпиона. Помимо того, что в ней много двоек, означающих вечный поиск компромиссов, направленных на созидание, звездным покровителем новорожденного стал Марс в знаке Овна — планета воинов.

«Это <…> говорит о том, что если Ваня будет достаточно твердым, целеустремленным, настойчивым, то добьется очень больших успехов», — отметила Никольская.

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Астролог также уточнила, что Ивану действительно повезло с родителями. У папы в знаке Овна Солнце и Луна, у мамы — Луна и Венера. Все это создает благоприятный фон для развития малыша, его лидерских качеств и насыщения положительной жизненной энергией.

Эксперт также предостерегла: Наталье Подольской и Владимиру Преснякову важно будет контролировать бурную деятельность сына, но ни в коем случае не давить на него, чтобы не спровоцировать неприятные последствия.

«Ваня — ребенок, которому нужно движение. Очень важно, чтобы он занимался чем-то активным. Это может быть спорт. Очень важно также обратить внимание на здоровье и на позвоночник в целом», — подчеркнула Никольская.

А в заключение добавила, что благодаря сильной фигуре мамы в гороскопе мальчика, он сможет добиться небывалых высот в карьере только при ее непосредственном участии и, возможно, даже в юном возрасте.

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