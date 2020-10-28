«Дайте матери покоя»: жену Петросяна раскритиковали за фото с улыбающимся сыном

Татьяна Брухунова продолжает делиться с подписчиками в Instagram фотографиями своего малыша. Если вначале жена Евгения Петросяна суеверно скрывала от посторонних глаз личико сына, то теперь она не стесняется выкладывать снимки, где видно глазки и даже улыбку ее наследника. Instagram @bruhunova

Однако фолловеры на странице супруги юмориста порой дают молодой маме повод усомниться: а нужно ли демонстрировать свое чадо широкой публике? Среди комментариев, в которых фанаты искренне восхищаются малышом и тех, кто просит у жены артиста совета, порой до сих пор попадаются критики. То им кажется, что Брухунова не по погоде одела ребенка, то они находят странным выбор места для фото мальчугана, а то и вообще начинают лезть с непрошенными замечаниями по поводу и без. Остальные подписчики пытаются приструнить неугомонных критиканов.

«Малышок хорошенький! Улыбчивый милый мальчик! Пусть будет здоров и счастлив!»

«Очень позитивное фото. И столько знающих как жить в комментариях, аж противно»

«Боже, девчонки, какие вы злые! Дайте немного покоя матери, ей, наверное, яснее что и как делать!» — призывают к порядку хейтеров фанаты Брухуновой.

Сама Татьяна, к слову, тоже не лезет за словом в карман. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Петросяна ответила за «слесарей» хейтерам в сети.