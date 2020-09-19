Жена Петросяна ответила за «слесарей» хейтерам в сети

|
Татьяна Меркер
2 535

Татьяна Брухунова вступила в перепалку с подписчиками после своего высказывания в адрес простых работяг, показавшегося интернет-пользователям оскорбительным.

Жена Петросяна ответила за «слесарей» хейтерам в сети

Фото: Instagram @bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова продолжает воинственно отвечать на нападки в адрес их пары. В последнем интервью 31-летняя помощница юмориста не смогла сдержать эмоций, когда говорила о своем «меркантильном» интересе к Петросяну. Девушку часто обвиняют о том, что та закрутила со звездой «Кривого зеркала» ради многомиллионного наследства. В ответ на эти высказывания, Татьяна предложила всем хейтерам «рожать от слесарей».

Оскорбительное высказывание молниеносно нашло отклик в сети. Пользователи призвали Брухунову к ответу за пренебрежительное отношение к простым работягам.

«Что вы, Татьяна, имеете против слесарей? Они не люди, чтобы от них рожать?» — спросила одна из подписчиц.

«Ничего против какой бы то ни было профессии не имею, так как уважаю любой труд», — ответила ей Брухунова.

Instagram @bruhunova

Фолловеров, требовавших извинений, такой комментарий не устроил, и они продолжили нападки на жену Петросяна, которые она свою очередь оставила без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова ответила пользователям на некоторые вопросы о своей беременности. При этом мать маленького наследника Петросяна даже рассказала, как в семье называют малыша Вагана.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:32
Салтыкова рассказала, чем отличался Сергей Бодров от своего героя Данилы Багрова
16:13
Путин раскрыл автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»
15:56
Стали известны подробности отравления детей хлором в бассейне Петербурга — видео
15:49
«У нас горе»: мачеха Бони спустя полгода рассказала ей о смерти отца
15:28
«Это было неизбежно»: психолог рассказала, почему Тарзан изменяет Королевой
15:13
Жена Петросяна ответила за «слесарей» хейтерам в сети

Сейчас читают

Двухлетний внук Стриженовых удивил своим сходством с дедом — видео
«Начался отек»: звезда «Скорой помощи» срочно покинула съемки из-за нестерпимой боли
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок