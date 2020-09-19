Жена Петросяна ответила за «слесарей» хейтерам в сети

Молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова продолжает воинственно отвечать на нападки в адрес их пары. В последнем интервью 31-летняя помощница юмориста не смогла сдержать эмоций, когда говорила о своем «меркантильном» интересе к Петросяну. Девушку часто обвиняют о том, что та закрутила со звездой «Кривого зеркала» ради многомиллионного наследства. В ответ на эти высказывания, Татьяна предложила всем хейтерам «рожать от слесарей».

Оскорбительное высказывание молниеносно нашло отклик в сети. Пользователи призвали Брухунову к ответу за пренебрежительное отношение к простым работягам.

«Что вы, Татьяна, имеете против слесарей? Они не люди, чтобы от них рожать?» — спросила одна из подписчиц.

«Ничего против какой бы то ни было профессии не имею, так как уважаю любой труд», — ответила ей Брухунова.

Instagram @bruhunova

Фолловеров, требовавших извинений, такой комментарий не устроил, и они продолжили нападки на жену Петросяна, которые она свою очередь оставила без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова ответила пользователям на некоторые вопросы о своей беременности. При этом мать маленького наследника Петросяна даже рассказала, как в семье называют малыша Вагана.