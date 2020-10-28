Раскрыт секрет грандиозного успеха Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона

Феномен грандиозного успеха народных артистов СССР, певца Иосифа Кобзона и актрисы Людмилы Гурченко заключается в их исключительной искренности перед зрителем. Только благодаря этому важному качеству в свое время они смогли сделать ошеломительную карьеру и остаться в памяти людей даже после смерти, считает знаменитый трубач Вадим Эйленкриг.

В интервью «Дни.ру» артист рассказал, что его отец — саксофонист Сима Львович Эйленкриг — долгие годы бок о бок работал с директором Кобзона и Гурченко, а потому знает о селебрити буквально все. В том числе в присутствии сына он не раз восторгался потрясающими чертами характера своих коллег.

«Эти люди были очень искренними, в этом, как мне кажется, и заключался главный секрет их успеха. Примерно такие, какими мы их представляем — со всеми безумными достоинствами и со всем небольшим набором недостатков, — они и есть», — высказался Эйленкриг.

По его словам, в советское время успех — это то, к чему стремились годами, десятилетиями. Во времена СССР нельзя было просто так стать знаменитым, а тем более получить гордое звание народного артиста. Этот статус всегда означал, что человек проделал огромную работу. Буквально — превозмог самого себя.

«Случайно „народными“ в ту пору было стать нельзя. Потом, конечно, стало проще. Я даже знаю тех, кому было намного легче, но тогда совершенно точно надо было обладать невероятным талантом, иметь колоссальную историю за плечами», — поделился мнением трубач.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Отечественному зрителю актриса Людмила Гурченко особо запомнилась ролями в фильмах «Карнавальная ночь», «Соломенная шляпка», «Любовь и голуби» и других. Будучи уроженкой Харькова по окончании музыкальной школы имени Бетховена в 1953 году она отправилась покорять Москву и сразу поступила во ВГИК на курс народных артистов СССР. Через три года обучения дебютировала в фильме режиссера Яна Фрида «Дорога правды». К слову, в кинокартинах звезда не только играла главные роли, но и сама их снимала. Так, в 2009 году на экраны вышла лента «Пестрые сумерки», где звезда выступила и в качестве режиссера, и в качестве композитора.

Певец Иосиф Кобзон был четвертым супругом Гурченко, также родился на Украине. Широкую известность получил после исполнения композиции «А у нас во дворе» в советской радиопередаче «Доброе утро». С 21 года артист активно выступал, давал концерты, гастролировал по всему СССР. В 1973 году на экраны вышел фильм «Семнадцать мгновений весны», где также содержались песни, исполненные Кобзоном. За всю карьеру Иосиф Давыдович выпустил более трех тысяч песен и 20 пластинок. Об окончании творческой деятельности заявил в 2020 году.

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