Наследники мэтра эстрады: как выглядят дети и внуки Иосифа Кобзона?

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Недавно было два года со дня его кончины. А 11 сентября артист мог бы отпраздновать 83-летие. Исполнителя до сих пор вспоминают с нежностью не только несколько поколений выросших на его музыке людей, но и члены его семьи. Какими выросли его дети и внуки, пишет «Утро.ру».

Иосиф Кобзон был женат трижды, но только последний брак оказался для него самым счастливым. Он стал отцом — жена Нелли (в девичестве Дризина — Прим.ред.) подарила ему сына Андрея, а затем и дочь Наталью. Благодаря им на свет появились семеро любимых внуков артиста.

Дети артиста

Андрей Кобзон

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Первенец Кобзона по имени Андрей родился в 1974 году. От отца ему достался прекрасный слух и голос, поэтому в детстве и юности он занимался музыкой. Однако после окончания учебы в Голливуде решил посвятить себя бизнесу в сфере недвижимости.

Андрей был дважды женат, но расстался с обеими супругами. Позже он говорил, что не женился бы, если бы на этом так не настаивали его родители. От первого брака родились дочки Полина и Анита, а от второго — сын Михаил.

Наталья Раппопорт-Кобзон

Instagram @yurist6968

Единственная дочь Кобзона Наталья родилась двумя годами позже брата. Она прекрасно училась и с отличием окончила МГИМО. Родители прочили ей отличную карьеру, но девушка выбрала семейную жизнь. Еще в университете она вышла замуж за Юрия Раппопорта и уехала с ним в Лондон.

В браке Наталья родила четверых детей: дочек Идель, Мишель и Арнеллу-Марию и сына Алена-Джозефа. Семья позже перебралась из Великобритании в Испанию.

Внуки Иосифа Кобзона

Идель Раппопорт

Instagram @electrel

Старшая внучка исполнителя появилась на свет в Лондоне в 1999 году. Она учится в университете и обожает путешествовать.

Полина Кобзон

ТАСС / Матыцин Валерий

Ровесница Идель, она готовится стать профессиональным журналистом, учится в МГУ в Москве. Она уже начала работать по специальности, но свое родство со знаменитым дедом старается особенно не афишировать.

Мишель Раппопорт

Instagram @all_about_socionics

Девушка много интересовалась музыкой и даже принимала участие в юбилейном концерте дедушки три года назад. 20-летняя девушка пробовала себя в модельном бизнесе, но в итоге решила стать юристом. Сейчас она студента Оксфорда.

Анита Кобзон

Instagram.com/anita_kobzon

Аните 19 лет, она, как и ее двоюродная сестра Мишель, увлекалась музыкой и в отличие от нее, решила связать свою жизнь с пением. Тем временем пока она учится на юрфаке в Москве.

Арнелла-Мари Раппопорт

Instagram.com/arnella.rapoport

Арнелле всего 16 лет, она с детства хотела быть моделью, чему способствовали хорошая фигура и прелестное лицо девушки. Но дед всячески отговаривал ее от этой затеи. Она учится в школе и еще не определилась с планами на жизнь.

Михаил Кобзон

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Школьник Михаил в свои 12 лет посвящает все свободное время учебе, а также занимается гимнастикой.

Ален-Джозеф Рапопорт

Младшему внуку Кобзона Алену-Джозефу всего десять лет. Про него мало что известно, нет фото, но его мама упоминала об увлечении мальчика космосом.

При жизни Иосиф Кобзон часто говорил, что у него не семь, а десять внуков. Один из них — сын его родной сестры. А еще две «внучки» — дочки первой жены его сына Андрея, которые появились на свет уже в другом браке. Певец их очень любил и опекал.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Штурм почтила память Иосифа Кобзона в день его смерти.