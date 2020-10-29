«Так бывает только в куриных снах»: Миро о планах Прилучного вернуться к Муцениеце

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Светлана Александрова
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По мнению скандального блогера, после расставания с Карпович актер уйдет в загул.

«Так бывает только в куриных снах»: Миро о планах Прилучного вернуться к Муцениеце

Фото: Instagram @bugevuge

Скандальный блогер Лена Миро не верит в слухи о том, что Павел Прилучный хочет вернуться к бывшей жене Агате Муцениеце. На днях появилась информация, что актер бросил звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович ради новой пассии — дочери лидера группы «Алиса» Кинчева Веры Панфиловой. Но позже появилась другая версия — якобы друзья Прилучного рассказали журналистам, что актер жалеет о разводе и хочет вернуть Агату и детей.

Однако Миро уверена, что хоть о подобном сценарии и мечтает любая «брошенная жена», актер не собирается возвращаться к экс-супруге.

«Так бывает только в куриных снах, а наяву, даже если Павлик и выставил Мирославку из дома, старую Мученицу он точно не хочет — зачем? Вокруг полно молодых и задорных девок!» — пишет блогер.

По ее мнению, даже если Прилучный действительно бросил Карпович «с ее матримониальными планами», скорее всего он уйдет в загул, «в котором полинявшей Мученице нет места».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, поклонники Агаты Муцениеце предположили, что у нее роман с актером и режиссером Юрием Колокольниковым. Поводом для слухов послужил совместный романтичный снимок, который актриса сама выложила в сеть.

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