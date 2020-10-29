Певица Лолита Милявская никогда не стеснялась своего тела и подчеркивала формы откровенными нарядами. После скандального расставания с Дмитрием Ивановым артистка сильно похудела и изменила прическу, сменив длинные локоны на классическое «послеразводное» каре. Поклонники Лолиты в восторге от ее преображения, а новый образ в мерцающем платье с глубоким декольте вызвал фурор. Даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев не удержался от комплимента.

В одном из постов в Instagram, рассказывая о творческих планах на ближайшее будущее, певица продемонстрировала стройную фигуру и получила море комплиментов, в том числе и от Гуляева. К слову, Милявская пользуется его услугами так же, как и Примадонна.

«Красавица», — коротко написал он.

Instagram @lolitamilyavskaya

Фанаты тоже не остались в стороне и осыпали Лолиту добрыми пожеланиями и восторженными отзывами.

«Вы так шикарно, свежо и молодо выглядите, супер»;

«Честная, открытая, сильная, красивая женщина!»

«Как же вы роскошная женщина!!! Счастья вам женского много-много!»

«Красотка, Лолита, развод с мужем вам к лицу, ты классная, а другие пусть завидуют»

«Лолита прекрасно выглядит!» — считают фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Милявской о том, как она перенесла коронавирус.