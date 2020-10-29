Лолита Милявская в платье с глубоким декольте сразила даже стилиста — фото
Увидев похудевшую Лолиту в платье с невероятным декольте, стилист Игорь Гуляев не смог промолчать.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Певица Лолита Милявская никогда не стеснялась своего тела и подчеркивала формы откровенными нарядами. После скандального расставания с Дмитрием Ивановым артистка сильно похудела и изменила прическу, сменив длинные локоны на классическое «послеразводное» каре. Поклонники Лолиты в восторге от ее преображения, а новый образ в мерцающем платье с глубоким декольте вызвал фурор. Даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев не удержался от комплимента.
В одном из постов в Instagram, рассказывая о творческих планах на ближайшее будущее, певица продемонстрировала стройную фигуру и получила море комплиментов, в том числе и от Гуляева. К слову, Милявская пользуется его услугами так же, как и Примадонна.
«Красавица», — коротко написал он.
Фанаты тоже не остались в стороне и осыпали Лолиту добрыми пожеланиями и восторженными отзывами.
«Вы так шикарно, свежо и молодо выглядите, супер»;
«Честная, открытая, сильная, красивая женщина!»
«Как же вы роскошная женщина!!! Счастья вам женского много-много!»
«Красотка, Лолита, развод с мужем вам к лицу, ты классная, а другие пусть завидуют»
«Лолита прекрасно выглядит!» — считают фолловеры.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Милявской о том, как она перенесла коронавирус.
Читайте также
94%
1.32 92.60
1.34
Нашли ошибку?