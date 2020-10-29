Как налитые яблочки: ТОП-3 российских звезд с грудью пятого размера
Эти девушки могут похвастаться не только армией поклонников, но и выдающимися формами.
Фото: Instagram @ann_semenovich
Российский шоу-бизнес полнится пышногрудыми звездами. Однако среди этих, на первый взгляд, однотипных девушек, есть фавориты публики. 5-tv.ru составил ТОП-3 самых обласканных фантасткой любовью женщин с грудью пятого размера.
Анфиса Чехова
Самой известной российской знаменитостью с большим бюстом бесспорно является Анфиса Чехова. Популярность к ней пришла благодаря передаче «Секс с Анфисой Чеховой». В рамках проекта ведущая обсуждала вопросы интимной жизни.
В течение десяти лет девушка поднимала вопросы, о которых многие стесняются даже подумать. Однако зрителям звезда запомнилась не только по разговорам на откровенные темы, но и большой грудью.
В прессе долгое время ходили слухи, якобы бюст Чеховой — результат пластической хирургии, а не дар природы. Сама артистка, по ее словам, никогда не понимала желания женщин увеличить грудь. Чехова стала выкладывать свои подростковые фотографии и утерла нос завистникам. Судя по снимкам, пышная грудь у будущей артистки была уже тогда.
Анна Семенович
Поклонникам певицы, актрисы и фигуристки Анны Семенович не приходится гадать, откуда у нее столь внушительный бюст. На своей странице в Instagram девушка часто делится снимками из детства и подросткового возраста. На последних будущая звезда уже обладает завидной грудью. Однако личная жизнь у Семенович в тот период не складывалась.
По признанию знаменитости, романтики в школьные годы было мало. Свиданиям с парнями и прогулкам с подружками мешали спортивные сборы. Девушка вовсю занималась фигурным катанием, а впереди маячила карьера профессиональной спортсменки.
А еще многие девочки просто завидовали ей, ведь она могла путешествовать по миру и покупать импортные вещи. Крест на карьере фигуристки Анны Семенович поставила травма, после которой та решила попробовать себя в шоу-бизнесе. Там ее пышные формы пришлись как нельзя кстати.
Злые языки по сей день твердят, якобы выдающийся бюст артистки — заслуга хирургов. Дошло до того, что певица призналась, что большая грудь у нее не от хорошей генетики, а из-за болезни — гигантомастии. Актрисе даже пришлось перенести операцию по уменьшению груди с девятого до пятого.
Анна Седокова
Анна Седокова получила известность благодаря участию в группе «ВИА Гра», куда она попала со второго раза. На момент первого кастинга девушке было 17 лет и организаторы решили, что той нельзя участвовать в проекте, рассчитанном на взрослую аудиторию. Примечательно, что в школьные годы Седокова не пользовалась популярностью среди юношей. А на кастинге в «ВИА Гру» ей бросили «Да что ты знаешь о женственности?».
Стать одной из участниц группы ей удалось через пару лет, после того «ВИА Гру» решили превратить из дуэта в трио. Перед фанатами группы Седокова появилась в образе рыжеволосой бестии и моментально завоевала аудиторию.
Поклонники высоко оценили артистизм, красоту и, конечно, пышные формы певицы. Однако через пару лет артистка покинула проект, чтобы родить ребенка. После этого Седокова начала сольную карьеру. Сегодня Анна — одна из секс-символов российского шоу-бизнеса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Старшенбаум сделала пластику груди.
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