Как налитые яблочки: ТОП-3 российских звезд с грудью пятого размера

Российский шоу-бизнес полнится пышногрудыми звездами. Однако среди этих, на первый взгляд, однотипных девушек, есть фавориты публики. 5-tv.ru составил ТОП-3 самых обласканных фантасткой любовью женщин с грудью пятого размера.

Анфиса Чехова

Самой известной российской знаменитостью с большим бюстом бесспорно является Анфиса Чехова. Популярность к ней пришла благодаря передаче «Секс с Анфисой Чеховой». В рамках проекта ведущая обсуждала вопросы интимной жизни.

В течение десяти лет девушка поднимала вопросы, о которых многие стесняются даже подумать. Однако зрителям звезда запомнилась не только по разговорам на откровенные темы, но и большой грудью.

Instagram @achekhova

В прессе долгое время ходили слухи, якобы бюст Чеховой — результат пластической хирургии, а не дар природы. Сама артистка, по ее словам, никогда не понимала желания женщин увеличить грудь. Чехова стала выкладывать свои подростковые фотографии и утерла нос завистникам. Судя по снимкам, пышная грудь у будущей артистки была уже тогда.

Анна Семенович

Поклонникам певицы, актрисы и фигуристки Анны Семенович не приходится гадать, откуда у нее столь внушительный бюст. На своей странице в Instagram девушка часто делится снимками из детства и подросткового возраста. На последних будущая звезда уже обладает завидной грудью. Однако личная жизнь у Семенович в тот период не складывалась.

По признанию знаменитости, романтики в школьные годы было мало. Свиданиям с парнями и прогулкам с подружками мешали спортивные сборы. Девушка вовсю занималась фигурным катанием, а впереди маячила карьера профессиональной спортсменки.

А еще многие девочки просто завидовали ей, ведь она могла путешествовать по миру и покупать импортные вещи. Крест на карьере фигуристки Анны Семенович поставила травма, после которой та решила попробовать себя в шоу-бизнесе. Там ее пышные формы пришлись как нельзя кстати.

Instagram @ann_semenovich

Злые языки по сей день твердят, якобы выдающийся бюст артистки — заслуга хирургов. Дошло до того, что певица призналась, что большая грудь у нее не от хорошей генетики, а из-за болезни — гигантомастии. Актрисе даже пришлось перенести операцию по уменьшению груди с девятого до пятого.

Анна Седокова

Анна Седокова получила известность благодаря участию в группе «ВИА Гра», куда она попала со второго раза. На момент первого кастинга девушке было 17 лет и организаторы решили, что той нельзя участвовать в проекте, рассчитанном на взрослую аудиторию. Примечательно, что в школьные годы Седокова не пользовалась популярностью среди юношей. А на кастинге в «ВИА Гру» ей бросили «Да что ты знаешь о женственности?».

Стать одной из участниц группы ей удалось через пару лет, после того «ВИА Гру» решили превратить из дуэта в трио. Перед фанатами группы Седокова появилась в образе рыжеволосой бестии и моментально завоевала аудиторию.

Instagram @annasedokova

Поклонники высоко оценили артистизм, красоту и, конечно, пышные формы певицы. Однако через пару лет артистка покинула проект, чтобы родить ребенка. После этого Седокова начала сольную карьеру. Сегодня Анна — одна из секс-символов российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Старшенбаум сделала пластику груди.