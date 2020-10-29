«Это каток и рыбу там ловить бесполезно»: Адвокат Кохал прокомментировала ее выступление в суде

Адвокат Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве и расчленении супруга — рэпера Энди Картрайта — прокомментировала ее выступление в суде в интервью 5-tv.ru.

«Марина впервые выступила в суде. Дали мы ей две или три минуты. Она четко разложила, что на нее давили, ей угрожали, никаких следственных действий с ней не проводилось. Все, что проводилось — без адвокатов. Оказывали давление с угрозам. Мне понравилось ее заключение: это каток и рыбу там ловить бесполезно, потому что я невиновна», — резюмировала Ирина Скурту.

Сегодня Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей до 30 декабря для Марины Кохал. Малолетнего сына рэпера Энди Картрайта перевели в один из детских домов.