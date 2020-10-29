«Это каток и рыбу там ловить бесполезно»: Адвокат Кохал прокомментировала ее выступление в суде

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Карина Бернтгольц
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей вдовы рэпера Энди Картрайта до 30 декабря.

Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Адвокат Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве и расчленении супруга — рэпера Энди Картрайта — прокомментировала ее выступление в суде в интервью 5-tv.ru.

«Марина впервые выступила в суде. Дали мы ей две или три минуты. Она четко разложила, что на нее давили, ей угрожали, никаких следственных действий с ней не проводилось. Все, что проводилось — без адвокатов. Оказывали давление с угрозам. Мне понравилось ее заключение: это каток и рыбу там ловить бесполезно, потому что я невиновна», — резюмировала Ирина Скурту.

Сегодня Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей до 30 декабря для Марины Кохал. Малолетнего сына рэпера Энди Картрайта перевели в один из детских домов. 

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Петербурге, где он проживал с женой и сыном. Супруга музыканта, Марина Кохал заявила, что тот умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его и спрятала останки в доме, чтобы не обнародовать бесславную кончину артиста. О преступлении в полицию сообщила адвокат, к которому Марина пришла за помощью в вопросе избавления от частей тела мужа. 31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве.

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