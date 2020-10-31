Казаченко заявила, что не верит в убийство дочери Конкина

Ольга Казаченко не верит в криминальный характер смерти дочери актера Владимира Конкина. В интервью «Собеседнику» она рассказала, что по-человечески понимает безутешного отца, но не видит мотивов для убийства его наследницы.

«Он считает, что криминальный след в этой истории есть. На программе он сторонился лишнего общения. Сидел в гримерке, с экспертами не общался. Но в его ситуации это совершенно нормальное поведение. Поэтому его никто не осуждал. Что касается Софии, то я думаю, что произошла трагическая случайность. Такое может произойти с любым человеком. София была загнана жизнью в угол. Я лично не верю в ее убийство. Не вижу мотивов совершенно!» — заверила знаменитость.

По ее словам, жизнь Софии Конкиной была несчастливой. Девушка была вынуждена работать за небольшую зарплату, одна воспитывать дочь и решать все свои проблемы. Бойфренд, с которым она встречалась в последние месяцы жизни, тоже оказался не готов обеспечить ей должный уровень жизни. Все это, по мнению Казаченко, подкосило ее и привело к трагедии. При этом знаменитость отметила, что не верит в алкоголизм Конкиной, о котором поговаривают в прессе.

«Мне интуиция подсказывает, что она не пила. А вот с Конкиным у нее отношения были далеко не гладкими. Это, видимо, тоже сыграло свою роль. Быть может, ему нужно было активнее участвовать в жизни дочери», — заметила Казаченко.

Дочь артиста София Конкина погибла в конце сентября — девушка утонула в бассейне фитнес-центра при странных обстоятельствах. Ее отец не верит в случайность гибели своего ребенка, так как, по его словам, София прекрасно умела плавать. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защита Конкина заподозрила бойфренда Софии в слежке за девушкой.