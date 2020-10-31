Мать Влада Кадони Елена Голунова родила дочь в 52 года

В семье звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой произошло радостное событие — она стала мамой в четвертый раз. В своем микроблоге в Instagram ясновидящая поделилась снимками из роддома, не уточнив, сама ли она родила девочку или воспользовалась услугами суррогатной матери.

«Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто, от всей души, порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ», — подписала публикацию звезда «Битвы экстрасенсов».

Instagram @golunovaofficial

Сын Елены Голуновой и ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони присутствовал на выписке матери из роддома. В своем профиле он также поделился семейными снимками и отметил, что очень рад за мать.

«Не знаю, как ваши выходные, а мои переполнены глубокими и радостными эмоциями. У меня появилась сестра! Теперь у моей мамы три сына и маленькая дочка. Кто говорил, что после пятидесяти нет жизни?! У моей мамы она только набирает обороты!» — подчеркнул черный маг.

Instagram @domkadoni

Поклонники поспешили поздравить Голунову и Кадони с радостным событием в их семье, отметив, и то, как трепетно счастливый муж смотрит на свою жену — ясновидящую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в кого Самойлова с детьми нарядилась на Хэллоуин.