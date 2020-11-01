«Там все совсем не так»: Толкалина о скандале с имуществом семьи Баталова

Актриса Любовь Толкалина заявила в эфире программы «Ты не поверишь!», что не думает, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обманули вдову Алексея Баталову Гитану Леонтенко и ее дочь Гитану-Марию. Толкалина уверена, что информация о краже имущества покойного артиста на 36 миллионов рублей — происки журналистов, охотящихся за громкими заголовками.

«Хочу сказать только одно. Там все совсем не так, как представлено в СМИ. Совсем не так. Не верьте ничему плохому. Гитану Аркадьевну и ее дочь никто не обманывал. Это специально раздуто СМИ ради новостного повода. Я лично с Гитаной Аркадьевной не созваниваюсь. Но у нас есть старший по курсу. Мы помогаем Гитане Аркадьевне и Машеньке», — цитирует ее Тeleprogramma.pro.

Обвиняемые в мошенничестве в особо крупных размерах актриса Дрожжина и ее муж также называют все обвинения надуманными.

ТАСС / Пресс-служба Хамовнического суда

По версии следствия, вдова Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Гитана-Мария являются потерпевшими в этом деле — они потеряли две квартиры, мастерскую, долю в квартире и крупную сумму. На данный момент спорное имущество находится под арестом.

Цивин и его жена дружили с Баталовым и ухаживали за ним в последние годы жизни. Он сам подписал доверенность, которая дает им право обеспечивать близких актера после его смерти в 2017 году. Но помощи его родные не увидели и обратились к правоохранителям.

ТАСС / Пресс-служба Хамовнического суда

Алексей Баталов — театральный и киноактер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он сыграл знаковые роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Бег», «Звезда пленительного счастья» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о попытке адвоката обвиняемых Анатолия Кучерены договориться о переводе скандального дела во внесудебное русло, а также о том, как отнеслась семья потерпевших к предложению вернуть свое наследство по мирному соглашению.