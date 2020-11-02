Беременная Эмили Ратаковски повторила легендарный кадр с Деми Мур

«Интересное положение» Эмили Ратаковски стало громким событием в модельном мире. Звезда рассказала о нем уже на второй половине срока беременности. Девушка никогда не скрывала, что обожает собственное тело, а теперь оно нравится ей еще больше. Модель не удержалась от желания запечатлеть нынешнюю себя для истории. Для этого она повторила один из самых известных «беременных» снимков селебрити.

Instagram @emrata

Примечательно, что знаменитый снимок с беременной Деми Мур, где она снялась в нижнем белье для обложки Vanity Fair, был снят 29 лет назад — в 1991 году. Именно в этот год родилась Эмили Ратаковски. Возможно, данный факт также послужил поводом для повторения известного кадра. Тогда автором завораживающего фото стала известный фотограф Энни Лейбовиц. На тот момент Деми Мур носила короткую стрижку пикси, которая ныне вновь входит в моду.

Подражая голливудской красавице, Ратаковски надела парик, черное кружевное белье и белоснежную рубашку, которую спустила на плечи. Одну руку модель поставила на пояс, а второй приобняла округлившийся живот, как сделала ее кумир. Получившее фото она выложила в Instagram.

Модель уже строит большие планы, связанные с материнством и видит себя родительницей. В недавнем интервью Эмили рассказала, что хочет позволить будущему ребенку самому определиться со своей гендерной принадлежностью. Она считает, что не вправе принимать никаких решений за своего наследника.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Григорьева-Апполонова снова беременна.