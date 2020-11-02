Воспитание или насилие? Дана Борисова обвинила бывшего мужа в избиении их дочери

Дана Борисова пожаловалась на насилие в отношении своей 13-летней дочери Полины. На своей странице в Instagram телеведущая заявила, что девочку избил родной отец — бывший гражданский муж Борисовой Максим Аксенов.

«Так страшно. Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. В пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. <…> [Отец] порога стал оскорблять Полину — ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем», — написала Дана.

Она отметила, что Полина — единственный ребенок Максима, который всю жизнь живет с родителями и никогда не был женат. И, по словам Борисовой, бабушка и дедушка в момент скандала находились рядом и никак не вмешивались, а когда мужчина набросился на дочь с ремнем, вышли в другую комнату, «чтобы не мешать воспитывать ребенка». В итоге, как утверждает телеведущая, у Полины полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. Девочка сразу убежала от папы домой и «три дня ревела».

«И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия? Подскажите, что делать в такой ситуации и как справиться с болью! И как наказать такого насильника?» — спрашивает Дана Борисова у подписчиков.

Instagram @danaborisova_official

Ее поддержали считанные поклонники. Большинство же недоумевает, как мать и постоянная участница токшоу на телевидении может не знать, как поступить в подобных обстоятельствах.

«В смысле вы не знали??? А полиция вам на что???»

«Заявить в полицию нужно и немедленно, пока не сошли побои».

«Сниматься у Малахова и в других передачах и не знать, что делать? Странно. Эта тема много раз обсуждалась».

«От матери уходит ребенок, от отца бежит. Воспитывать ее надо было раньше».

«Да вы оба хороши, доведете родного ребенка! Позор вам!» — пишут пользователи. ️

Стоит отметить, что, в отличие от Даны Борисовой, ее бывший гражданский муж хорошо знает, что делать в таких случаях. Как рассказывал 5-tv.ru, около года назад разразился скандал, когда отец Полины отправил дочь в больницу и вызвал полицию, когда телеведущая поссорилась с девочкой.