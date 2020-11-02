Воспитание или насилие? Дана Борисова обвинила бывшего мужа в избиении их дочери

|
Светлана Александрова
5 120

Телеведущая попросила совета в соцсетях, как поступить, чем вызвала недоумение подписчиков.

Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова пожаловалась на насилие в отношении своей 13-летней дочери Полины. На своей странице в Instagram телеведущая заявила, что девочку избил родной отец — бывший гражданский муж Борисовой Максим Аксенов.

«Так страшно. Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. В пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. <…> [Отец] порога стал оскорблять Полину — ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем», — написала Дана.

Она отметила, что Полина — единственный ребенок Максима, который всю жизнь живет с родителями и никогда не был женат. И, по словам Борисовой, бабушка и дедушка в момент скандала находились рядом и никак не вмешивались, а когда мужчина набросился на дочь с ремнем, вышли в другую комнату, «чтобы не мешать воспитывать ребенка». В итоге, как утверждает телеведущая, у Полины полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. Девочка сразу убежала от папы домой и «три дня ревела».

«И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия? Подскажите, что делать в такой ситуации и как справиться с болью! И как наказать такого насильника?» — спрашивает Дана Борисова у подписчиков.

Instagram @danaborisova_official

Ее поддержали считанные поклонники. Большинство же недоумевает, как мать и постоянная участница токшоу на телевидении может не знать, как поступить в подобных обстоятельствах.

«В смысле вы не знали??? А полиция вам на что???»

«Заявить в полицию нужно и немедленно, пока не сошли побои».

«Сниматься у Малахова и в других передачах и не знать, что делать? Странно. Эта тема много раз обсуждалась».

«От матери уходит ребенок, от отца бежит. Воспитывать ее надо было раньше».

«Да вы оба хороши, доведете родного ребенка! Позор вам!» — пишут пользователи. ️

Стоит отметить, что, в отличие от Даны Борисовой, ее бывший гражданский муж хорошо знает, что делать в таких случаях. Как рассказывал 5-tv.ru, около года назад разразился скандал, когда отец Полины отправил дочь в больницу и вызвал полицию, когда телеведущая поссорилась с девочкой.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
80.57
1.24 93.76
1.13
🧙‍♀ Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
Борис Корчевников объяснил, почему на самом деле потерял слух
16:22
Детская песня Baby Shark побила рекорд Despacito по просмотрам в сети
16:17
Россия и Монголия успешно провели совместные учения в условиях COVID-19
16:14
Скипский прокомментировал возвращение в «Что? Где? Когда?» после секс-скандала
16:06
У Apple Watch в России добавят функцию ЭКГ и реакцию на сбои в сердечном ритме
16:01
Роспотребнадзор назвал страну-лидера по числу завезенных в Россию случаев COVID-19

Сейчас читают

Воспитание или насилие? Дана Борисова обвинила бывшего мужа в избиении их дочери
Махинации, измены и потеря близких: судьба убитого «мясного короля» Маругова
«Возраст никого не щадит»: Агутин с Варум удивили юзеров незвездным фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Как отметить Хэллоуин-2020? Гид по символам и традициям праз