Экс-супругу «колбасного короля» Маругова подозревают в организации его убийства

В Следственном комитете РФ назвали имена главных подозреваемых по громкому делу об убийстве миллионера Владимира Маругова, владевшего «колбасной империей». Как удалось выяснить 5-tv.ru, принимать непосредственное участие в организации преступления могла экс-супруга бизнесмена Татьяна.

По предварительным данным, у женщины могли быть все мотивы, чтобы решиться на заказное убийство бывшего избранника. Так, несколько лет назад он оставил ее с сыном-подростком на руках ради молодой и богатой пассии — Сабины Газиевой, владелицы нескольких компаний по продаже алкогольной продукции. Кроме того, после ухода из семьи Владимир великодушно оставил Татьяне дом на Рублевке, квартиру в центре Москвы и колбасный завод в Подмосковье, однако после резко поменял свое решение.

В ходе затяжного конфликта с бывшей женой, не согласившейся переоформить на других его родственников имущество, Маругов обесточил предприятие и лишил доступа к дороге. В числе прочего, Татьяну беспокоил и тот факт, что бывший муж не желал знаться с их общим сыном, трагически погибшем в ДТП в 2019 году.

Instagram @tatiana_marugova

Пока не собраны достаточные доказательства причастности Маруговой к убийству бизнесмена, ее задержание невозможно, однако следствию удалось установить личность одного из вероятных исполнителей «заказа». Им оказался 49-летний Александр Мавриди. По неподтвержденным данным, что задержанный и экс-супруга Владимира Маругова могут состоять в близких отношениях. Однко это пока только домыслы. Официального подтверждения этой информации нет.

«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению соучастника», — все, что пока заявляют в СК РФ.

5-tv.ru

Бизнесмен Владимир Маругов был застрелен из арбалета на территории собственного участка в ночь с 1 на 2 ноября. Двое мужчин в масках проникли в жилище миллионера, связали Маругова и его сожительницу и потребовали деньги, после отказа, один из преступников произвел выстрел. Предварительной версией убийства названа неудачная попытка ограбления, а главным подозреваемыми — сотрудник предприятия бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупных финансовых махинациях, в которых был замешан убитый «колбасный король» Владимир Маругов.