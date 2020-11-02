«Застала с Переслени»: жена Конкина подалась в религию после измены актера

Смерть дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии, захлебнувшейся в бассейне, стала настоящим шоком для его близкого окружения и всей общественности. Однако более всего поражает то, каким негативом обросла трагедия в семье актера.

Так, с таинственных обстоятельств кончины девушки ракурс всецело сместился на личную жизнь ее отца, который якобы оказывал негативное влияние на своих детей. Существует версия, что еще при жизни супруги Аллы у Владимира завязался роман с личным директором Еленой Переслени. По мнению сына актера Ярослава, эта женщина — человек, разрушивший его семью, который постепенно избавлялся от «ненужных» родственников любовника.

Наследник Конкина рассказал, что в начале из-за Переслени отец сослал свою супругу в загородный дом, что стало для Аллы невыносимой мукой.

«Это была самая настоящая ссылка. Мама в то время ударилась в религию, искала в этом утешение. Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, она сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал», — заявил Ярослав в программе телеканала «Россия-1».

Обессиленной и брошенной Алле Конкиной ничего не оставалось, кроме как попытаться вернуть любимого, сблизившись с его новой пассией. Сын актера рассказал, что маме посоветовали сделать это, поскольку так якобы любовница не видит в жене соперницу, ее пыл ослабевает, а интерес к «доступному» мужчине быстро пропадает. К сожалению, ожидаемого результата не последовало.

www.globallookpress / Nikolay Titov

«Отыгралась» Переслени и на ныне покойной дочери актера. После смерти матери от онкологии десять лет назад Софию Конкину добил сложный развод. Ее материальное состояние было столь плачевным, что не по карману было ни снимать квартиру, ни даже нормально питаться. Придя за помощью к отцу, его наследница столкнулась с Еленой.

«К нам в Германию София переезжать не хотела, и тогда я ее буквально вынудил пойти по месту прописки — к отцу. Так Переслени ее обматерила и отказалась впускать. Лишь после скандала Софию с маленькой дочкой впустили в квартиру», — подытожил мужчина.

Как известно, сам Владимир Конкин все обвинения в тайной связи с Еленой Переслени отрицает, уверяя, что всегда любил супругу Аллу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Владимира Конкина рассказала, что на самом деле связывает Владимира Конкина и его директора.