Ефремов не смог возместить ущерб матери и гражданской жене погибшего Захарова

Задержка выплаты компенсации после смерти Сергея Захарова в ДТП в центре столицы матери и гражданской жене покойного Михаилом Ефремовым связана с тем, что актер столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом в интервью MK.RU рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.

По его словам, сейчас все сбережения актера арестованы, а воспользоваться ими для выплаты компенсации семья Ефремова сможет лишь после вступления в силу приговора.

«Пока такой доверенности нет. Можно было воспользоваться средствами с его производственных счетов, но на них налоговая инспекция по бюрократическим основаниям наложила арест. Деньги пока неоткуда взять», — сказал защитник.

При этом он подчеркнул, что Ефремов твердо намерен выплатить деньги матери и гражданской жене покойного Ирине Стерховой. По его словам, для актера мать Захарова — главная потерпевшая. Однако сама она ничего от артиста не требует — только просила починить крышу в доме.

Основная компенсация в три миллиона рублей уже была выплачена признанным по суду потерпевшими — вдове и двум братьям Захарова. Эту сумму, по словам адвоката, Ефремов собрал с трудом — «наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам».

ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Актер в нетрезвом виде за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался утром следующего дня в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, апелляционный суд снизил срок на полгода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что налоговая арестовала счета осужденного Михаила Ефремова.