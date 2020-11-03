Ефремов не смог возместить ущерб матери и гражданской жене погибшего Захарова
Адвокат артиста объяснил, почему задерживается выплата компенсации родственникам жертвы «пьяного» ДТП.
Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Задержка выплаты компенсации после смерти Сергея Захарова в ДТП в центре столицы матери и гражданской жене покойного Михаилом Ефремовым связана с тем, что актер столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом в интервью MK.RU рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.
По его словам, сейчас все сбережения актера арестованы, а воспользоваться ими для выплаты компенсации семья Ефремова сможет лишь после вступления в силу приговора.
«Пока такой доверенности нет. Можно было воспользоваться средствами с его производственных счетов, но на них налоговая инспекция по бюрократическим основаниям наложила арест. Деньги пока неоткуда взять», — сказал защитник.
При этом он подчеркнул, что Ефремов твердо намерен выплатить деньги матери и гражданской жене покойного Ирине Стерховой. По его словам, для актера мать Захарова — главная потерпевшая. Однако сама она ничего от артиста не требует — только просила починить крышу в доме.
Основная компенсация в три миллиона рублей уже была выплачена признанным по суду потерпевшими — вдове и двум братьям Захарова. Эту сумму, по словам адвоката, Ефремов собрал с трудом — «наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам».
ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Актер в нетрезвом виде за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался утром следующего дня в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, апелляционный суд снизил срок на полгода.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что налоговая арестовала счета осужденного Михаила Ефремова.
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