Прах Легкоступовой могут захоронить рядом с могилой Началовой

Прах Валентины Легкоступовой так и не был предан земле. Вероятно, что родные певицы дожидаются разрешения на захоронение на Троекуровском кладбище, где покоятся многие знаменитости, пишут «Дни.ру». Если такой документ будет вовремя получен, церемонию могут приурочить к юбилею — 30 декабря артистке могло бы исполниться 55 лет.

Получить место на этом кладбище не так просто. Здесь хоронят известных людей, совершивших вклад в развитие отечественной культуры и общества. Так, там нашла последнее пристанище певица Юлия Началова. Для получения ею места на этом кладбище в деле пришлось принять участие депутату Госдумы Оксане Пушкиной. Ее инициативу одобрили, и певице выделили бесплатное место на аллее, где лежат Вера Глаголева, Николай Караченцов и другие знаменитости. Вероятно, что могила Легкоступовой в случае успешного получения документа будет расположена в новой части некрополя — как раз там, где покоится Юлия Началова.

Судьба праха Валентины Легкоступовой после кремации так и оставалась долгое время загадкой. Часть его, по словам адвоката дочери артистки Сергея Жорина, развеяли над морем — такова была последняя воля покойной. А вторая так и осталась ждать своего часа. Как писал ранее 5-tv.ru, родственники певицы так и не забрали урну из крематория. Подруга Легкоступовой Елена Перелыгина обращалась к семье покойной с просьбой предать прах земле, но пока те так и не вняли ее мольбам.

Заслуженная артистка РФ, певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь певицы нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Супруг знаменитости незадолго до этого сбежал из медучреждения.