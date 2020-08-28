Родственники Легкоступовой так и не забрали урну с ее прахом

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Андрей Чапыгин
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Сосуд все еще находится у сотрудников крематория.

Родственники Легкоступовой так и не забрали урну с ее прахом

Фото: www.globallookpress.com © Evguenii Matveev

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Певица Валентина Легкоступова была кремирована восемь дней назад. В беседе с изданием «Дни.ру» зять артистки Станислав Бриль рассказал подробности предстоящих похорон.

Именно Бриль занимался организацией траурной церемонии, которая проходила в доме-некрополе «Троекурово». По заявлению сотрудников центра, урна с прахом, которую после процесса кремации отдают родственникам, все еще находится у них.

«Урну с прахом мы пока не забрали из крематория. Думаю, сделаем это на днях. И потом будем думать о том, как и где пройдут похороны. Есть несколько разных идей», — заявил Бриль.

Одно из возможных мест проведения церемонии — испанский остров Тенерифе. Именно там, как заявляет вдовец Юрий Фирсов, Легкоступова хотела, чтобы ее прах был развеян. Однако Бриль не одобряет эту идею, и, по его словам, окончательное решение будет принимать точно не Фирсов.

«Люди, когда лежат в объятиях друг друга, могут что угодно фантазировать. Решение будет принимать Анэтта», — заявил зять певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению психотерапевта, скрывается за поведением Юрия Фирсова.

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