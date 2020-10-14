Душа страдает: подруга Легкоступовой умоляет захоронить прах артистки

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Анастасия Шадская
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Психолог Елена Перелыгина была близкой подругой покойной певицы, но в последние месяцы ее жизни они не общались.

Душа страдает: подруга Легкоступовой умоляет захоронить прах артистки

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Подруга певицы Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина просит ее родственников захоронить прах исполнительницы, чтобы та обрела покой. Клинический психолог все чаще видит ее во снах и убеждена, что исполнительница не находит себе места в загробном мире, пишет Sobesednik.ru.

Со смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» прошло ровно два месяца — она умерла 14 августа после нескольких дней в коме. Это стало потрясением для Перелыгиной. Из-за споров по поводу третьего мужа Легкоступовой Юрия Фирсова их пути разошлись.

«Отреагировала на мою критику гневно, и мы перестали общаться», — рассказала Перелыгина.

А вот после смерти Валентины они постоянно «видятся». Та приходит ей во снах, всегда плачет и говорит о своих печалях.

«Пару дней назад мне приснилась Валечка в слезах. Мы с ней сидели, как всегда, в кафе, болтали, и вдруг Валентина расплакалась. Говорит: „Я не понимаю, за что со мной так? Я не заслужила такого отношения!“…» — поведала психолог.

В других видениях Легкоступова называла себя «загнанной в угол крысой», жаловалась на «адскую боль» и депрессию. Перелыгина убеждена — все не просто так. Ответ она нашла в церкви.

«Я общалась с батюшкой, рассказывала ему о своих сновидениях. Видимо, она сильно страдает там, не может найти себе места и упокоиться. Наверное, из-за того, что ее прах до сих пор не захоронен», — сказала популярный сексолог.

Instagram @psycholog_perelygina

После церемонии прощания с Валентиной Легкоступовой ее тело было кремировано на Троекуровском кладбище Москвы. Но урну с прахом родственники певицы так и не забрали. Ходили даже слухи, что сотрудники крематория выбросили прах артистки, когда за ним никто не явился в установленный срок.

Вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов недавно говорил о желании развеять прах супруги у океана на Тенерифе. Но дети певицы ему в просьбе отказали. А вот Перелыгина по этому вопросу с Фирсовым согласна.

«В одном он прав: Валя просила, чтобы ее прах развеяли над морем. Родственники должны это сделать, выполнить последнюю волю Валюши. Развейте часть над морем, а другую часть захороните на кладбище», — обратилась женщина к наследникам Легкоступовой.

Недавно появились новые доказательства возможной насильственной смерти певицы. Узнав об этом, Перелыгина еще больше расстроилась.

«Как представлю, как тяжело она умирала, какие страдания терпела… И даже после смерти нет ей покоя!», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нашли следователи в квартире Легкоступовой в день ее смерти.

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