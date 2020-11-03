«Пашешь, а оценки низкие!»: Бузова устроила истерику на «Ледниковом периоде»

Певица и телеведущая Ольга Бузова несмотря на свою занятость в других проектах, решила принять участие в этом сезоне шоу «Ледниковый период». Звезда «Дома-2» катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, и каждое их выступление сопровождается противоречивыми отзывами как зрителей, так и судей.

В крайнем выпуске программы Бузова и Соловьев представили номер под хит Mambo Gopher в исполнении Имы Сумак. В середине катания произошел досадный инцидент, после невысокой поддержки, спускаясь с уровня колен Соловьева, певица упала на лед.

Судьи проекта выставили паре соответствующие оценки, которые телезвезда посчитала слишком низкими. После их объявления, Бузова устроила истерику за кулисами шоу, сообщает Sobesednik.ru

«Как так? Пашешь сутками, и все равно низкие оценки. Я была уверена, что поставят высокие баллы», — разрыдалась ведущая «Дома-2».

Успокаивать взбесившуюся Ольгу Бузову принялся ее партнер по льду, он отвел девушку в сторону и попытался найти нужные слова. Спустя несколько минут, еще дрожа от эмоций, звезда вернулась на площадку.

Судьи дали паре оценки: 5,8 за технику и 5,9 — 6,0 за артистичность. Общий балл — 11,76. Таким образом, Бузова и Соловьев заняли 11 строчку рейтинга проекта.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с провидицей Анной Гехман, которая рассказала, как шоу «Ледниковый период» изменит личную жизнь Ольги Бузовой. В сети поговаривают, что у певицы вспыхнули чувства к ее партнеру Дмитрию Соловьеву.