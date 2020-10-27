«Без этого не будет жизни»: фигурист Соловьев рассказал о «химии» с Бузовой

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Виктория Андреева
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Олимпийского чемпиона заподозрили в тайном романе со знаменитой ведущей.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Неотъемлемой частью шоу назвал «романтические отношения» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ее партнер по шоу «Ледниковый период», прославленный фигурист Дмитрий Соколов. В ответ на слухи о романе со звездой он заявил, что он просто не может остаться к ней равнодушным.

«Все должны понять — если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы создаем, образ мужчины и женщины, образ любви! И очень важно — сделать именно эту „химию“ на льду», — цитирует Соколова ФАН.

В интервью изданию чемпион зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году также отметил, что танцы на льду для него не просто участие в очередном проекте. Дмитрий, как истинный спортсмен, хочет сделать из номера красивую историю, чтобы зритель поверил в его чувства, проникся сказочным моментом.

«Химия» должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов», — настаивал партнер Ольги Бузовой по шоу.

А в заключение добавил, что ему лично все равно, что говорит общественность. Соколов не хочет тратить свое время развенчание мифов и слухов, тем более, что в сети ежедневно всплывают какие-нибудь скандальные истории.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с провидицей Анной Гехман, которая рассказала, как шоу «Ледниковый период» изменит личную жизнь Ольги Бузовой.

Тема:
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