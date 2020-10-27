«Без этого не будет жизни»: фигурист Соловьев рассказал о «химии» с Бузовой
Олимпийского чемпиона заподозрили в тайном романе со знаменитой ведущей.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Неотъемлемой частью шоу назвал «романтические отношения» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ее партнер по шоу «Ледниковый период», прославленный фигурист Дмитрий Соколов. В ответ на слухи о романе со звездой он заявил, что он просто не может остаться к ней равнодушным.
«Все должны понять — если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы создаем, образ мужчины и женщины, образ любви! И очень важно — сделать именно эту „химию“ на льду», — цитирует Соколова ФАН.
В интервью изданию чемпион зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году также отметил, что танцы на льду для него не просто участие в очередном проекте. Дмитрий, как истинный спортсмен, хочет сделать из номера красивую историю, чтобы зритель поверил в его чувства, проникся сказочным моментом.
«Химия» должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов», — настаивал партнер Ольги Бузовой по шоу.
А в заключение добавил, что ему лично все равно, что говорит общественность. Соколов не хочет тратить свое время развенчание мифов и слухов, тем более, что в сети ежедневно всплывают какие-нибудь скандальные истории.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с провидицей Анной Гехман, которая рассказала, как шоу «Ледниковый период» изменит личную жизнь Ольги Бузовой.
- 27 окт
- Дава разыграл Бузову, переодевшись курьером — видео
- 27 окт
- Ургант подсказал Бузовой, как вновь обогнать Хабиба по количеству подписчиков
- 26 окт
- Кто новый протеже Киркорова и с кем певец хочет посетить нудистский пляж?
- 26 окт
- Нурмагомедов снова обошел Бузову по числу подписчиков в Instagram
- 26 окт
- «Не стыдно?!» — Саша Черно ушла из «Дома-2» из-за «вранья» Ольги Бузовой
- 25 окт
- Могут расстаться: медиум об изменениях в личной жизни звезд «Ледникового периода»
- 24 окт
- Создатели «Дома-2» ответили на слухи об увольнении Бузовой и Бородиной
- 21 окт
- «Это будет нашим секретом»: жених Бузовой песней намекнул на окончание отношений
- 20 окт
- «Она отнялась»: Бузова получила серьезную травму на «Ледниковом периоде»
- 19 окт
- Кто вызвал Ольгу Бузову на боксерский поединок?
Читайте также
77%
0.02 90.36
-0.09
Нашли ошибку?