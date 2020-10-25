Могут расстаться: медиум об изменениях в личной жизни звезд «Ледникового периода»

Вокруг шоу «Ледниковый период» кипят страсти. Не все обсуждения касаются мастерства участников в фигурном катании. Многие зрители убеждены, что за кадром у участников программы кипят еще большие страсти, чем на льду.

Больше всего фанатов интересует будущее певца Влада Топалова и ведущей Регины Тодоренко, фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной, а также певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна. Многие из них стали звездами нового сезона шоу. Поговаривают, что у всех есть шанс на расставание.

Медиум и ведический астролог Анна Гехман рассказала 5-tv.ru, может ли «Ледниковый период» закончиться для этих звездных пар печально.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Экстрасенс убеждена, что никакие сложности и слухи не помешают Регине Тодоренко и Владу Топалову остаться вместе. В последнее время певца винят в слишком чувственных номерах с его партнершей-фигуристкой Еленой Ильиных.

«У этих ребят все прекрасно в отношениях, они счастливы, живут в гармонии. И у них есть все шансы жить долго и счастливо», — убеждена медиум.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

А вот будущее пары олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной не столь радужно.

«В этой паре в настоящее время чувствуется некий разлад. И это связано с тем, что Алексей Ягудин не совсем искренен со своей половиной, что приводит к конфликтам и недовольству со стороны Татьяны», — рассказала Анна Гехман.

Она убеждена, что знаменитые супруги непременно разведутся, если не начнут работать над сохранением своей семьи. Но тогда обоим придется пойти на компромисс.

Дава и Ольга Бузова

С Ольгой Бузовой и рэпером Давой (Давидом Манукяном — Прим. ред.) тоже не все так просто. Они счастливы и переживают романтическую фазу отношений. Но это может быстро закончиться, потому что пара не до конца честна друг с другом.

«Ольга Бузова позволяет себя любить. Безусловно, она влюблена, но все же сохраняет холодный рассудок. Давид Манукян же с головой в этих отношениях, он влюблен и готов носить свою избранницу на руках», — рассказала экстрасенс.

Их будущее туманно. Они могут как остаться вместе, так и разорвать все связи.

«Эти отношения могут закончиться конфликтом, инициатором которого будет сама Ольга», — заклчила Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из участников «Ледникового периода» предсказал победителей шоу.