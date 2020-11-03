Видео: предполагаемый убийца Маругова, привел в дом заложника, чтобы отобрать его квартиру

Правоохранительные органы Истры задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что задержанный взял в заложники пенсионера, пристегнул его наручниками к батарее и вымогал недвижимость. Вместе с ним в квартире находился еще один мужчина, который следил за состоянием заложника.

Камера дома на Таллинской улице в Москве запечатлела, как двое мужчин (один из которых подозревается в убийстве Маругова) заводят в подъезд пенсионера. Будущий заложник не сопротивляется их действиям, судя по всему, еще не зная, с какой целью его ведут в квартиру.

Местные жители и не подозревали, что творилось за закрытыми дверями жилища. Соседи той злополучной квартиры узнали, что в ней удерживали пенсионера, только когда его освободили.

«Мы вроде всех пенсионеров здесь знаем, как тут могли кого-то удерживать», — недоумевала жительница подъезда.

Важно отметить, что у следствия есть основания полагать, что подозреваемый в убийстве миллионера, совершал мошеннические действия с квартирами и других одиноких собственников в Москве и области. Сейчас эти эпизоды и его причастность устанавливает следствие.

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