Адвокат и миллионер: кем оказался заложник убийцы «колбасного короля» Маругова?

Убийство «колбасного короля» Владимира Маругова с каждым днем обрастает все новыми деталями и подробностями. Так, в ходе обыска в квартире подозреваемого в убийстве Маругова — Александра Мавриди, был обнаружен прикованный наручниками пожилой мужчина. В пенсионере, который из-за спутанного сознания даже не мог нормально отвечать на вопросы правоохранителей, опознали члена Московской городской коллегии адвокатов Алексея Завгороднего. Теперь у следователей есть все основания полагать, что вероятный убийца «колбасного короля» входил в банду «черных» риелторов. Группа преступников обманом и силой получала недвижимость одиноких пожилых людей в Москве и Подмосковье.

Так кто же такой — Алексей Завгородний, и как он оказался в квартире Мавриди?

Кто такой Алекс Завгородний?

Facebook @Алекс Завгородний

Пенсионер, который на своей странице в Facebook предпочитал назвать себя просто Алекс, родом из Риги. С Латвией связана существенная часть его жизни. Хотя сам он работал и обитал по большей части в Москве, в Риге остались его молодая жена и маленькая дочь-школьница. Вторая дочь юриста занимается модельным бизнесом в Лондоне.

Член Московской городской коллегии адвокатов до 2018 года вел весьма активный образ жизни и смог сколотить неплохое состояние. Он имел славу в определенных кругах и брался за защиту сомнительных клиентов — среди них был, в частности, киллер Александр Солоник.

Успешная деятельность на поприще защитника лиц, не ладящих с законом, принесла ощутимые плоды — Алексей Завгородний имел недвижимость в Москве, Хабаровске и в Испании. Как стало известно 5-tv.ru, на родине Сальвадора Дали у экс-адвоката имеется особняк и яхта. Все имущество Завгороднего до похищения оценивалось в несколько миллионов долларов.

По состоянию здоровья известный юрист закончил свою карьеру два года назад — и внезапно пропал с радаров.

Близкие Завгороднего подозревают, что отследить состоятельного пенсионера могли благодаря соцсетям, так как после инсульта адвокат очень много публиковал в сети личных фотографий, по которым можно было предположить уровень доходов мужчины. Друзья и коллеги отрицают, что причиной, по которой юрист оказался в столь плачевной ситуации, мог стать алкоголь, так как Завгородний никогда не пил. Близки предполагают, что это похищение очень похоже на то, что случилось с юристом в Дагестане тремя годами ранее.

Не первое похищение

Пленение Александром Мавриди — не первый такой опыт в жизни Завгороднего. В 2017 году он уже пережил похищение. Один из его бывших клиентов из Дагестана, которого он защищал по делу о многомиллионном хищении из местного банка, уговорил его приехать в республику.

Завгородний полагал, что едет работать с министром коммунального хозяйства Дагестана, но в итоге оказался в плену. Подробностей этого дела немного — недовольный экс-клиент считал, что адвокат никак не помог ему, а гонорар получил в полном объеме. Похитив мужчину, он вымогал у него деньги.

Завгороднего освободили, но от пережитого стресса у адвоката случился инсульт, пишет МК. После этого правозащитник оставил юридическое поприще.

Facebook @Алекс Завгородний

Связь с Мавриди

Не до конца понятно, когда именно Завгородний вновь оказался в плену. Однако его родные и друзья полагают, что случилось все еще два года назад. В конце 2018 года экс-адвокат последний раз обновлял соцсети, после чего перестал выходить на связь. Отвечал редко, только по вечерам и исключительно с помощью голосовых сообщений через мессенджер WhatsApp.

В своих ответах близким Завгородний был резок, не сообщал, где находится, часто сбивался. Родные заподозрили, что с ним случилась беда, но делали ставки на болезнь. Однако вскоре стало известно, что сразу три его квартиры в Москве — на улицах Давыдковская, Зоологическая и 1905 года — были проданы по доверенности. Сам Завгородний обзавелся пропиской в сельском поселении Краснодарского края — там же, где прописан и возможный убийца «колбасного короля» Мавриди.

Узнав о продаже квартир, коллеги и друзья Завгороднего забили тревогу, ведь стоимость жилья составляла более двух миллионов долларов. Они обратились с заявлением в полицию. Благодаря этому удалось «заморозить» еще две сделки с недвижимостью адвоката — по доверенностям пытались продать квартиру в Хабаровске и апартаменты в Испании.

Связь с Мавриди прослеживается и в этом случае. Все доверенности выдавал адвокат родом из Казахстана. Сам задержанный также оттуда.

Состояние бывшего пленника

Пока неясно, сколько времени Завгороднего удерживали силой. В квартире, где был обнаружен экс-адвокат за ним присматривал подручный Мавриди. Пленник не смог ответить, ни как именно оказался там, ни при каких обстоятельствах его выкрали. Специалисты считают, что проблемы с памятью могут быть следствием длительного стресса или воздействия наркотических веществ.

В настоящий момент следователи сосредоточились на изучении дела об убийстве Владимира Маругова. Уже известен поминутный маршрут Мавриди в день покупки арбалета, из которого застрелили бизнесмена. А экс-жена убитого созналась, что знала его предполагаемого убийцу.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жену Маругова подозревают в организации его убийства.