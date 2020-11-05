«Он с ума сошел»: Моргунова разнесла клевету Березина о ее алкоголизме

Телеведущая Светлана Моргунова возмутилась заявлениями Владимира Березина о ее алкоголизме на фоне смерти сына. Звезда назвала их голословными и поспешила рассказать о происходящем для портала Teleprogramma.pro.

«Он с ума сошел. Это неправда. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях», — заявила Моргунова.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Кроме того, она посетовала, что коллега по цеху не постеснялся выдвинуть голословные обвинения, зная о том, как сильно она переживает смерть сына. Наследник знаменитости умер в мае этого года после осложнений от коронавирусной инфекции.

Именно гибелью сына Березин объяснил затворничество Моргуновой и ее «злоупотребление алкоголем». Диктор отмечал, что общаться со старинной подругой становится просто невозможно. А если и получается, то Моргунова только и делает, что жалуется на плохое самочувствие.

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