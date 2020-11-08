Осенний портрет: Дочь Михалкова показала фото с детьми от Гигинеишвили
Актриса старается не выставлять семейную жизнь напоказ, однако на этот раз сделала исключение.
Фото: Instagram @nadiamixalkova
Дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда опубликовала новый милый снимок с детьми от режиссера Резо Гигинеишвили. Свежим фото звезда поделилась с поклонниками в разделе сторис в Instagram.
В кадре Михалкова позирует с девятилетней дочкой Ниной и семилетним сыном Иваном. Все они одеты в теплые пуховики. Семейный портрет знаменитость дополнила эмодзи в виде нескольких красных сердечек.
Михалкова прожила с Гигинеишвили семь лет. После расставания они остались в хороших отношениях. Сам режиссер недавно развелся с журналисткой Надеждой Оболенцевой, с которой был в браке меньше года. Как писал 5-tv.ru, ее называли чуть ли не виновницей развода Гигинеишвили с Михалковой. Сами знаменитости это отрицали.
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