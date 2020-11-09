«Лучше ласки от молодой, чем от старой»: сын Алибасова о разводе отца с Шукшиной

Сын Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший, прокомментировал решение актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной подать на развод с его звездным отцом. Он рассказал 5-tv.ru, что считает причиной резкой перемены ее недавнего решения, когда пара смогла помириться.

Бари Бариевич сделал очень неожиданное заявление.

«Я думаю, что Лида сговорилась с моей женой, — сказал он. — Потому что сначала вроде я кричал, что разведусь с женой, если она будет со мной так общаться. И папа говорил, что разведется. Но в итоге я и папа не развелись, вернулись домой и начали своим женам рассказывать, как мы их любим».

Тут-то, по мнению сына продюсера, начал действовать второй этап «плана жен».

«Как только мы признались женам, как сильно мы их любим, отказались ото всего, жены в итоге сами от нас слились», — заключил он.

Оба Алибасова не первый раз проходят через подобное. Для сына его развод стал восьмым по счету, а для отца должен стать шестым. То же касается и Федосеевой-Шукшиной — Алибасов был ее пятым мужем.

Бари Бариевич пожелал отцу поскорее «догнать» его по числу браков. А по поводу причин резкой смены настроения мачехи у него сомнений нет — ревность. Кроме того, она вернула себе ранее подаренную супругу квартиру в Новой Москве, которая была причиной другого судебного разбирательства.

Алибасов-младший одобрительно относится к слухам про новую возлюбленную родителя.

«Выбирая между тем, кто у тебя высасывает деньги — молодая массажистка или пожилая старушонка, то молодая массажистка, конечно, круче».

Сын продюсера отметил, что женщины хотят от его отца лишь материальных благ — и это печально.

«Я, наверное, единственный человек, который, кроме его бабок, любит еще и его самого дополнительно. Но папа взрослый человек, он прекрасно понимает, чего от него хотят, так что пускай получает ласки от молодой девушки, а не старой, это нормально».

Звездная пара Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной ранее уже подавала на развод летом 2020 года. Но потом они смогли договориться, так что делу не был дан ход.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощница Алибасова готова стать матерью его ребенка для Федосеевой-Шукшиной. Но только через «личное» зачатие.