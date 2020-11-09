Коллеги и друзья пришли проститься с писателем-сатириком Михаилом Жванецким на Новодевичье кладбище в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, траурная церемония из-за угрозы распространения коронавируса в России проходит в закрытом режиме. Отдать последнюю дань знаменитости смогли только родственники и самые близкие люди.

У входа в некрополь были замечены актеры Леонид Ярмольник и Леонид Барац, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: „Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут“. Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать и плачем уже несколько дней. Это был человек родной всей стране. <…> Он был родственником каждого из нас. Очень близким человеком. Он дал язык безязыкому большинству. Он сформулировал то, что мы боялись сформулировать сами для себя. Он нам помог выжить тогда, когда казалось — выжить невозможно», — сказал со слезами на глазах Михаил Швыдкой.

Могила Михаила Жванецкого, по некоторым данным, будет находиться неподалеку от места захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина. Писатель-сатирик скончался 6 ноября на 87-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры с места прощания с Михаилом Жванецким в Москве.