Эксклюзивные кадры с места прощания с Михаилом Жванецким в Москве
«Дежурный по стране» скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.
Фото, видео: www.globallookpress / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru
В Москве хоронят Михаила Жванецкого. Из-за ситуации с распространением коронавируса публичную церемонию прощания провести оказалось невозможно, поэтому похороны проходят на Новодевичьем кладбище в закрытом режиме. Двери территории буквально закрыли на замок.
Могила известного на всю страну писателя-сатирика, предположительно, будет находиться недалеко от захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина. Ранее друзья Жванецкого говорили, что на похороны вероятно будет приглашен раввин, который прочтет традиционную еврейскую поминальную молитву «Кадиш».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Около года назад появились сообщения об ухудшении состояния здоровья «дежурного по стране». Примерно тогда же он объявил о решении прекратить концертную деятельность, поскольку ему уже было трудно выступать.
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