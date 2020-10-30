«Будут прекрасными родителями»: Адвокат Федосеевой-Шукшиной о ее решении стать мамой

До скандала в семье Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной и их потенциальном разводе, пара планировала стать родителями малыша. Теперь, когда брак супругов буквально трещит по швам, и не прекращается дележка квартиры в центре Москвы, которую жена подарила Алибасову, под сомнениями находится и вопрос возможного материнства народной артистки РСФСР.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в беседе с 5-tv.ru подтвердила, что звездные супруги в свое время действительно высказывали такие смелые мысли.

«Я не знаю сейчас, с учетом сложности в их отношениях, они готовы перейти к каким-либо решительным действиям, но хочу отметить, что суррогатном материнство в России не запрещено, для этого не существует никаких возрастных ограничений», — подметила Вербицкая-Линник.

Кроме того, представитель Федосеевой-Шукшиной заявила, что, если пара передумает разводиться, то актриса и продюсер могут завести ребенка и стать прекрасными и «очень яркими родителями».

На данном этапе отношения между супругами Вербицкая-Линник назвала «неровными». Она отметила, что пару дней назад Алибасов вновь выступил с инициативой на расторжение брака, что очень обидело его знаменитую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федосеева-Шукшина отреагировала на желание Алибасова развестись с ней.