«Это страшно»: Авербух отчитал Пегову из-за непродуманного номера в «Ледниковом периоде»

Тренер и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух раскритиковал актрису Ирину Пегову за последний номер. Несмотря на сложную поддержку, с которой справилась звезда, ее наставник нашел серьезный недостаток в выступлении. Дело в том, что во время танца на льду под композицию из мюзикла «Пассажиры» юбка Пеговой предательски задралась. По мнению Авербуха, это испортило номер.

«Юбка задирается на уши. Это страшно! Почему просто не прикрепить эту юбку…», — возмущался он.

Попытка актрисы возразить строгому тренеру не увенчались успехом. На своей странице в Instagram Пегова написала, что при всех замечаниях очень полюбила этот номер за нежность. Подписчики всеми силами поддержали любимицу.

«Здравствуйте. Мне тоже понравился номер! Только я не поняла, что там Илюша бурчал на счет юбки!.. Чем был недоволен? Не берите близко к сердцу, если не по делу! Все нормально!»;

«Ирина, добрый вечер. Пусть и „не балетная ваша“, смотрела ваш номер на одном дыхании. Ваша пара завораживает. Молодцы»;

«Ира! Никаких судей не слушайте. Вы лучшие. Самое главное — народная любовь, а мы вас очень любим», — писали фанаты.

Звездам часто «достается» от жюри, которые не делают скидок непрофессионалам. Так, после объявления неожиданно скромных баллов, Ольга Бузова устроила настоящую истерику за кулисами шоу. Ее с трудом успокоил ее напарник — олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

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