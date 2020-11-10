«Сын Иуды»: почему актер Владимир Конкин отрекся от сына

Владимир Конкин отрекся от сына Ярослава в эфире программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Он рассказал, что не может простить наследнику и его жене обвинения в связи с арт-директором Еленой Переслени. В начале ноября Ярослав Конкин заявил в телеэфире, что у его отца был роман с помощницей в то время, когда супруга актера Алла боролась с раком, и фактически обвинил Елену в смерти матери.

«Сын Иуды с дочерью Каина! Я оскорблен и оскорблена Елена Игоревна и Эдик, ее муж. К сожалению, так случается. Я создал сам себя. И своим именем заработал деньги. А он любит деньги, которых у него нет. Трое детей и жена — это нагрузки, которые влияют на его психику», — цитирует Владимира Конкина интернет-портал «Вокруг ТВ».

Артист добавил, что когда в семье происходит горе, бывает всякое, но «это точно не повод, чтобы лить грязь». По словам Конкина, отныне он будет считать Ярослава исключительно однофамильцем.

«Переслени — это человек, который ухаживала за Аллой, когда она сломала руку, обмывала ее, переодевала ее», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об обвинениях, которые начали выдвигать друг другу члены семьи после трагической смерти дочери Владмира Конкина Софии.