«Юная Шахерезада»: Лиза Галкина станцевала восточный танец — видео

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Анастасия Шадская
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Девочка известна своим артистизмом и любовью к музыке и пению.

Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина неплохо танцует. В этом смогли убедиться подписчики телеведущего в Instagram. На своей странице он опубликовал короткое видео, на котором малышка исполняет восточный танец. Она пластично двигается и попадает в ритм. 

«Танцевальный импровиз от Лизаветы», — подписал шоумен публикацию.

Семилетняя девочка уверенно держалась перед камерой и ловко выплясывала перед своими знаменитыми родителями. 

Instagram @elizaveta_galkinaa

Фанаты Пугачевой и Галкина остались в восторге от танца их наследницы. Они питают особую любовь к Лизе, хотя любят узнавать и о ее брате-близнеце Гарри.

«Умница. Красавица»;

«Невероятная девочка!»;

«Артистка! Вся в мать»;

«Скорее в Кристину — ведь та танцовщицей была»;

"Юная Шахерезада!"

«Пора клеить афиши и продавать билеты в партер!» — отметили пользователи. 

Ранее 5-tv.ru писал, как дети Пугачевой затусили под новый хит Баскова.

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