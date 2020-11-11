«Юная Шахерезада»: Лиза Галкина станцевала восточный танец — видео
Девочка известна своим артистизмом и любовью к музыке и пению.
Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина неплохо танцует. В этом смогли убедиться подписчики телеведущего в Instagram. На своей странице он опубликовал короткое видео, на котором малышка исполняет восточный танец. Она пластично двигается и попадает в ритм.
«Танцевальный импровиз от Лизаветы», — подписал шоумен публикацию.
Семилетняя девочка уверенно держалась перед камерой и ловко выплясывала перед своими знаменитыми родителями.
Фанаты Пугачевой и Галкина остались в восторге от танца их наследницы. Они питают особую любовь к Лизе, хотя любят узнавать и о ее брате-близнеце Гарри.
«Умница. Красавица»;
«Невероятная девочка!»;
«Артистка! Вся в мать»;
«Скорее в Кристину — ведь та танцовщицей была»;
"Юная Шахерезада!"
«Пора клеить афиши и продавать билеты в партер!» — отметили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, как дети Пугачевой затусили под новый хит Баскова.
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