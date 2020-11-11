«Отношения зашли в тупик»: Галустян оказался в одном шаге от развода с женой

Семья Михаила Галустяна со стороны производит впечатление образцово-показательной. Супруги демонстрируют идиллию в отношениях и воспитывают двух дочерей — десятилетнюю Эстеллу восьмилетнюю Элину. Однако немногие знают, что этот брак мог распасться. Об этом артист рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании. Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось. Появились дети, и мы как будто заново поженились, все сразу встало на свои места», — вспомнил Галустян.

По словам комика, воспитание детей стало главной целью супругов. Сегодня они проводят с дочерьми все свободное время, но не забывают и о романтике в отношениях. Михаил и Виктория устраивают свидания, дарят друг другу подарки без повода и живут в любви. А все мелкие бытовые проблемы пары — не в счет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галустян рассказал, как дома его «строит» жена.