«Тебе тут не съемочная площадка»: Галустян рассказал, как дома его «строит» жена

Актер Михаил Галустян в интервью 7days.ru признался, что продюсер - неблагодарная профессия, в которой со всеми нужно договариваться, унижаться и попрошайничать. По его мнению, позиция актера может легко разбаловать человека.

В нелегком выборе между двумя должностями на съемочной площадке он предпочел бы быть звездой, которая «точно инструмент, который всегда должен быть чистенький, свеженький». Помимо всех трудностей, связанных с продюсерской работой, Галустян теперь лишился еще и домашнего ужина. С некоторых пор его нужно готовить самостоятельно.

«Я очень часто после длительных съемочных периодов прихожу домой и по привычке жду, когда за мной начнут ухаживать. А в ответ слышу: „Эй, тебе тут не съемочная площадка, иди сам себе сделай ужин!“. Актерская профессия, конечно, может быстро разбаловать», — признался Михаил Галустян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсерская компания Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» обанкротилась. В ближайшее время бизнес будет ликвидирован.