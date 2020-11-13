«Это мое!»: Ильиных призналась, что еще в детстве восхищалась Топаловым

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Виктория Андреева
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Слухи о тайном романе фигуристки и певца родились после того, как артист начал публично целовать и обнимать партнершу по проекту «Ледниковый период».

«Это мое!»: Ильиных призналась, что еще в детстве восхищалась Топаловым

Фото: Instagram @vladtopalovofficial, @nedyalkovairina

Партнерша Влада Топалова по шоу «Ледниковый период» — знаменитая фигуристка Елена Ильиных — перестала стесняться своих чувств.

В последнем интервью для журнала OK! звезда призналась, что с самого детства была влюблена в этого певца. И это учитывая тот факт, что об отце своего будущего ребенка — выдающемся артисте балета Сергее Полунине — вообще ничего не слышала.

 
 
 
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Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei)

«Ты как-то говорила, что до встречи с Сергеем не смотрела ни одного его спектакля. Но кто такой Влад Топалов, ты знала?» — поинтересовался журналист.

«Ну, конечно! Это же Влад! Кумир детства!» — призналась Ильиных.

По ее словам, с момента самой первой личной встречи с Топаловым на проекте, она ничуть не сомневалась, что их творческий союз даст потрясающие результаты. В откровенном интервью Елена не переставала восхищаться успехами своего идеального партнера по льду.

«Я увидела личность. Увидела дичайшую энергию, когда он ко мне подъехал с такими глазищами, и подумала: „О! Это мое!“» — делилась впечатлениями фигуристка.

 
 
 
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Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei)

И тут же, отвечая на вопрос о том, не страшно ли ей было доверять Топалову, ни разу не стоявшему на коньках до проекта, и делать с ним поддержки, заявила: Влад не тот мужчина, который бросит женщину в трудную минуту.

«Я уверена, что моему партнеру не все равно. <…> Держит крепко. Я в нем уверена», — подытожила Ильиных, заверив, что с Топаловым готова пройти даже Олимпиаду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов впервые прокомментировал свои отношения с Еленой Ильиных и назвал ее «главным человеком».

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