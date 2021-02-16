Почему на могиле Жванецкого указано другое отчество?

|
Татьяна Меркер
36 254

Многочисленные поклонники сатирика были поражены, как они посчитали, «халатностью» ритуальщиков.

Почему на могиле Жванецкого указано другое отчество?

Фото: www.globallookpress / Genrietta Peryan

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий

После похорон Михаила Жванецкого 9 ноября, толпы поклонников решили посетить могилу сатирика на Новодевичьем кладбище в Москве. Многие кроме скорби испытали и негодование: люди были удивлены, как они посчитали, «ошибке» в отчестве Жванецкого на могильной плите.

Дело в том, что на табличке было указано следующее: Жванецкий Михаил Маньевич, что шокировало поклонников и заставило судачить о некомпетентности ритуальщиков.

5-tv.ru

Ситуацию взялся пояснить коллега и друг умершего сатирика Владимир Винокур.

«Михайлович — по-еврейски Маньевич. А вы думали, он англичанин? Никто не может объяснить, почему Маньевич. Только Миша мог, но он никогда не объяснял. С отцом Жванецкого я знаком лично не был, но много о нем слышал от самого Михаил Михайловича», — объяснил Винокур для «Собеседник.ру».

К слову, в некоторых сочинениях Жванецкий себя называл именно Михаил Маньевич. Например, это отчество присутствует в миниатюре «Сиэтл»:

«У русских Родина всегда есть. Вам, Михаил Маньевич, этого, к сожалению, не понять».

В некрологе Министерства иностранных дел на странице Facebook Сергей Лавров также назвал имя и отчество сатирика в непривычном формате:

«Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый взгляд в популяризацию сатирического жанра».

Михаила Жванецкого не стало на 87-м году жизни 6 ноября после продолжительной болезни. Незадолго до этого знаменитый сатирик принял решение уйти со сцены, потому что ему было уже трудно выступать в силу возраста и состояния здоровья. В общей сложности он посвятил зрителю 70 лет своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие книги советовал читать Михаил Жванецкий.

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий
13 февр
«Рядом стриптизерши?» — в сеть слили провокационное фото покойного Жванецкого
23 дек
Зампостпреда РФ при ООН проводил немецкого коллегу словами Жванецкого
19 дек
«Коплю силы для собственной панихиды»: Ширвиндт задумался о смерти
14 дек
Врач объяснил «мистику» в смертях Гафта, Джигарханяна, Виктюка и Жванецкого
19 нояб
Внебрачный сын Жванецкого всю жизнь пытался добиться любви известного родителя
19 нояб
Наследство Михаила Жванецкого посчитали в рублях
18 нояб
Смерть Жванецкого, Джигарханяна и Виктюка — тайный знак для России?
17 нояб
Почему Михаил Жванецкий был главным сатириком России?
14 нояб
Джигарханяна планируют похоронить на том же кладбище, где и Жванецкого
13 нояб
Клара Новикова назвала свою версию причины смерти Жванецкого

Читайте также

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.31
-0.63 88.98
-0.63
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Последние новости

8:33
Мужчина упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа в Благовещенске
8:30
Почему на могиле Жванецкого указано другое отчество?
8:15
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
8:15
Виторган заявил, что готов усыновить Бурунова после просмотра фильма «Родные»
8:10
Война жильцов: Житель Нижнего Новгорода устроил рыбную ферму в подвале дома
8:00
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Сейчас читают

Семьянин или одиночка: Как по дате рождения узнать, что ждет в любви
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака