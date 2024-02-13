В Ростове-на-Дону открывают памятник Жванецкому

Монумент изготовил местный скульптор Андрей Поляничко.
Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan
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На одной из центральных улиц Ростова-на-Дону открывают памятник ныне покойному сатирику Михаилу Жванецкому. Фотографии в социальных сетях публикуют местные жители.
Над скульптурой работал ростовский скульптор Андрей Поляничко, который является автором композиции «Скрипач Моня» и поклонного креста к 100-летию памяти царской семьи.
Памятник Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону.
Как сообщают очевидцы, голова памятника пока покрыта тканью но на снимках силуэт все равно узнаваем. Сатирик изображен стоящим на сцене. Рядом с ним лежит портфель.
Примечательно, что памятник Жванецкому в городе хотели открыть еще в марте 2022 года, но тогда установку отменили. Сам артист неоднократно во время своих выступлений признавался в любви к Ростову-на-Дону.
Михаил Жванецкий родился в Одессе. При жизни он успел получить звание народного артиста как на Украине, так и в России. Умер он 6 ноября 2020 года в Москве. Ему было 86 лет. Причиной его смерти стали возраст и болезни.
Ранее 5-tv.ru писал, что квартира Михаила Жванецкого в центре Москвы станет общедоступной.
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