На могиле Жванецкого в Москве в первую годовщину его смерти открыли памятник

|
Наталья Григорьевская
1 015

На могиле Михаила Жванецкого в Москве спустя год открыли памятник

Фото, видео: Facebook @susanna.alperina

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сатирик умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. Надгробный обелиск появился на его могиле лишь спустя год.

В первую годовщину смерти Михаила Жванецкого на его могиле наконец появился памятник. Сатирик умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет от онкологического заболевания.

На Новодевичьем кладбище в субботу, 6 ноября, у места захоронения писателя собрались близкие, друзья, коллеги и почитатели таланта. Пришел также сын юмориста Романа Карцева Павел Кассинский.

Автор памятника — скульптор Владимир Соскиев, его работы известны в России и за рубежом, находятся в частных коллекциях, на общественное обозрение выставлены в Третьяковской галерее и Русском музее.

Мемориал похож на миниатюры Жванецкого: силуэт сатирика с его, казалось, вечным портфелем, словно уходит в вечность.

Столь непривычный ракурс становится понятен, если рассмотреть памятник с другой стороны, где он соседствует с другой известной личностью — режиссером Галиной Волчек. Секрет правильного трактования оригинального сооружения раскрыла журналист Сусанна Альперина.

«Если стоишь перед ним — видишь просвет в бронзовой двери, куда „уходит“ от нас Михалыч. А если смотреть с другой стороны — виден свет, и если делать полукруг, то этот свет идет за тобой в любом направлении. По кругу», — объяснила Альперина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до недавнего времени его могиле была лишь скромная табличка с фотографией и годами жизни. Журналисты подмечали, что могила Жванецкого выглядит неухоженной — на ней не было ни креста, ни оградки, а ухаживал за ней только дворник. Причем, казалось бы, есть кому ухаживать — у сатирика было шестеро детей.

Творчество Михаила Жванецкого оставило глубокий след в российской культуре — цитатами из его монологов говорят даже политики, а его знаменитый портфель вспоминают в каждом споре про правильные ударения. Например, недавно 5-tv.ru рассказывал, что цитатой сатирика прокомментировала события в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий
31 окт
На заброшенной могиле Жванецкого появился памятник
1 июн
Видео: заброшенную могилу Жванецкого начали облагораживать после скандала
1 июн
Заброшенная могила Михаила Жванецкого шокировала своим видом
25 апр
«Оставил на голодном пайке»: Хазанов обвинил Жванецкого в крахе карьеры Карцева
4 апр
Почему на могиле Жванецкого указано другое отчество?
13 февр
«Рядом стриптизерши?» — в сеть слили провокационное фото покойного Жванецкого
23 дек
Зампостпреда РФ при ООН проводил немецкого коллегу словами Жванецкого
19 дек
«Коплю силы для собственной панихиды»: Ширвиндт задумался о смерти
14 дек
Врач объяснил «мистику» в смертях Гафта, Джигарханяна, Виктюка и Жванецкого
19 нояб
Внебрачный сын Жванецкого всю жизнь пытался добиться любви известного родителя
+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Много страхов из ничего, вступаем в сезон большой Воды! Китайский гороско...

Последние новости

18:29
Умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов
18:17
Арзамасова сделала трогательный подарок Авербуху ко дню премьеры его шоу
18:00
Астролог рассказала, как при помощи имени осчастливить девочку-Рыбу
17:47
Сестра Софии Ротару удивлена слухам о ее болезни: «Проживет еще долго!»
17:31
Шойгу заявил о наблюдении российских военных за кораблями США в Черном море
17:14
19-летнего обвиняемого в избиении молодого отца с ребенком арестовали в Москве

Сейчас читают

Спал и пускал ветры при герцогине: Байден расслабился на COP26 в Британии
Как узнать характер мужчины по месяцу его рождения
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака