На могиле Жванецкого в Москве в первую годовщину его смерти открыли памятник

Сатирик умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. Надгробный обелиск появился на его могиле лишь спустя год.

В первую годовщину смерти Михаила Жванецкого на его могиле наконец появился памятник. Сатирик умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет от онкологического заболевания.

На Новодевичьем кладбище в субботу, 6 ноября, у места захоронения писателя собрались близкие, друзья, коллеги и почитатели таланта. Пришел также сын юмориста Романа Карцева Павел Кассинский.

Автор памятника — скульптор Владимир Соскиев, его работы известны в России и за рубежом, находятся в частных коллекциях, на общественное обозрение выставлены в Третьяковской галерее и Русском музее.

Мемориал похож на миниатюры Жванецкого: силуэт сатирика с его, казалось, вечным портфелем, словно уходит в вечность.

Столь непривычный ракурс становится понятен, если рассмотреть памятник с другой стороны, где он соседствует с другой известной личностью — режиссером Галиной Волчек. Секрет правильного трактования оригинального сооружения раскрыла журналист Сусанна Альперина.

«Если стоишь перед ним — видишь просвет в бронзовой двери, куда „уходит“ от нас Михалыч. А если смотреть с другой стороны — виден свет, и если делать полукруг, то этот свет идет за тобой в любом направлении. По кругу», — объяснила Альперина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до недавнего времени его могиле была лишь скромная табличка с фотографией и годами жизни. Журналисты подмечали, что могила Жванецкого выглядит неухоженной — на ней не было ни креста, ни оградки, а ухаживал за ней только дворник. Причем, казалось бы, есть кому ухаживать — у сатирика было шестеро детей.

Творчество Михаила Жванецкого оставило глубокий след в российской культуре — цитатами из его монологов говорят даже политики, а его знаменитый портфель вспоминают в каждом споре про правильные ударения. Например, недавно 5-tv.ru рассказывал, что цитатой сатирика прокомментировала события в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.