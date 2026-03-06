«Удача улыбается смелым»: как жил и умер Михаил Жванецкий

Михаилу Жванецкому 6 марта могло исполниться 87 лет

Впервые оказавшись на сцене в 50-е, он давал концерты вплоть до преклонного возраста. В 2020-м преградой между ним и слушателями оказались объявленные на территории России меры по самоизоляции. Тогда мало кто знал, что юмористу осталось совсем немного.

Как сообщает РИА Новости, знаменитого сатирика не стало 6 ноября 2020 года. Сайт 5-tv.ru в день рождения Михаила Жванецкого вспоминает его биографию.

Биография Михаила Жванецкого

Михаил Михайлович (Маньевич) Жванецкий родился в Одессе. Родители будущей звезды эстрады трудились врачами и к сцене никакого отношения не имели. Первые творческие опыты Жванецкий ставит будучи студентом Одесского института инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет. — Прим. ред.). В это же время юморист создает студенческий театр «Парнас — 2» и руководит им.

Тем не менее после окончания учебы Жванецкий трудится в местном порту. Он получает небольшой оклад, пишет монологи и знакомится с девушками. Неизвестно, как бы сложилась биография Михаила Жванецкого, не заявись в Одессу Аркадий Райкин с гастролями.

Михаил Жванецкий показывает артисту свои тексты и тот находит их пригодными. В 1964-м молодой писатель получает предложение о работе в Северной столице. Монологи начинающего автора звучат с ленинградской сцены, что приносит молодому Жванецкому не только первую волну известности, но и первые значимые деньги.

По воспоминаниям сатирика, работая в порту, он зарабатывал 89 рублей, а первый проданный Райкину текст принес ему уже 500 рублей. Так в биографии Михаила Жванецкого открывается новая глава — писательство. В этот период Михаил Михайлович пишет уже не только для Райкина, но продает свои тексты и другим артистам.

По слухам, был момент, когда сатирик продал один и тот же номер сразу нескольким людям. Якобы Аркадий Исаакович учил текст очень медленно, а Жванецкому очень хотелось заработать. Сатирика увольняют, после чего он возвращается в Одессу, где создает Одесский театр миниатюр. Там же будущая звезда советской и российской эстрады зачитывает свои миниатюры.

Злободневность Жванецкого приходится по вкусу одесской публике и очень скоро артист получает новую волну популярности. Начинаются гастроли театра, а позже Михаил Михайлович переезжает в Москву. В 80-х выходят пластинки с номерами Жванецкого и его коллег по сцене театра.

Юморист получает всесоюзную известность и прозвище дежурного по стране. Становится ясно, насколько тонко и ясно артист чувствует настроение соотечественника и происходящие в обществе треволнения.

В будущем к имиджу Жванецкого прибавится потрепанный портфель, в котором сатирик носит рукописи. Вещь досталась ему от отца, который ходил в эти же портфелем по вызовам, когда работал врачом. В скором времени эта вещь оказывается неотъемлемой частью сценического образа Михаила Жванецкого.

Все самые важные события эпохи обязательно находят отражение в его текстах. Впереди артиста ожидают мировые гастроли и приобретение статуса эстрадной звезды.

Многие коллеги по шоу-бизнесу не раз отметят, что путь Жванецкого к слушателю был не из простых. Однако куда больше интереса поклонники выразят вовсе не к пути становления кумира, но к его личной жизни.

Личная жизнь

Личная жизнь Михаила Жванецкого столь же ярка, как и его творчество. Официально артист был женат дважды. Первой избранницей молодого и никому не известного сатирика стала девушка Лариса, однако этот брак дал трещину сразу после того, как карьера Жванецкого пошла вверх. По информации некоторых СМИ, свои первые заработки он нес не домой, а прогуливал их в ресторанах с друзьями и другими женщинами.

Новая влюбленность настигнет Михаила Жванецкого во время гастролей театра Райкина по Сибири. В 1964-м у него начинается роман с женщиной, которая родит от него девочку Ольгу. Артист не сразу признает ребенка, но спустя время все же начнет общение с дочерью.

После этого в жизни Жванецкого найдется место не для одной новой пассии. Вернувшись в Одессу, в 70-е сатирик становится участником местной команды КВН, где знакомится с художником по костюмам Надеждой. Юморист записывает ее шутки и всячески оказывает ей знаки внимания. В какой-то момент девушка уезжает в Москву, но влюбленные продолжают переписываться, а затем — принимаются жить на два города.

Эти отношения не окончатся официальным браком, но женщина родит дочь Елизавету. Причиной разлада в семье, по слухам, стала ревность Надежды. Якобы у Жванецкого была любовница.

Затем Михал Жванецкий заводит роман с женщиной по имени Регина. Она рожает сына Андрея, однако до брака дело так и не дойдет. По информации некоторых СМИ, писатель долгое время не признавал мальчика и не поддерживал с ним каких-либо отношений.

Следующей избранницей сатирика стала преподаватель Венера. С девушкой татарского происхождения артист познакомился в Москве. В будущем она переедет в США и обязательно позовет с собой любимого, ведь у них есть общий ребенок — сын Максим. По заявлению некоторых звезд, у Жванецкого в США действительно были дом и семья, но в итоге тот останется в России. На этот раз Михаил Жванецкий остепенится, найдя любимую женщину в Наталье.

Со своей последней любовью Михаил Михайлович познакомился на встрече Клуба одесситов. Мужчина оценил красоту новой знакомой, а еще его привлекла таинственная профессия девушки — гидролог. Наталья младше на 32 года, но возраст не помеха для настоящих чувств. С 1991-го пара живет вместе. В этих отношениях родится мальчик Дмитрий. Однажды он спросит, почему родители не женаты и пара распишется, однако Наталья оставит девичью фамилию.

Смерть

Ослабленное здоровье маэстро дало о себе знать задолго до его гибели. В 2019-м Михаил Жванецкий сломал руку, позже в сети появились слухи о тяжелом заболевании писателя. В последнее моментально уверовали поклонники творчества юмориста, ведь в стране буйствовала пандемия коронавируса COVID-19, представляющая особую опасность для людей преклонного возраста.

Позже выяснилось, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем комедианта не более, чем выдумки недобросовестных журналистов.

Спустя время прессе стало известно о смерти юмориста. Сатирик скончался в возрасте 86 лет.

