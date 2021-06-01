Видео: заброшенную могилу Жванецкого начали облагораживать после скандала
Ранее журналисты обратили внимание на то, что никто из шестерых детей известного сатирика не ухаживает за местом его последнего пристанища.
Фото, видео: 5-tv.ru
На могилу сатирика Михаила Жванецкого приехали рабочие. Облагораживать ее начали после того, как разразился скандал — минувшим днем журналисты обратили внимание на то, что место последнего пристанища артиста выглядит заброшенным.
5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с работами на могиле Жванецкого. На кадрах видно, что мужчины в рабочей форме насыпали на могилу песок, положили сверху и поставили рядом цветы.
Михаил Жванецкий умер от рака предстательной железы в реанимации 6 ноября 2020 года. 86-летнего артиста похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова.
Спустя семь месяцев после похорон могила знаменитости стала представлять собой грустное зрелище. На ней не было ни креста, ни оградки. Ухаживал за местом последнего пристанища сатирика только дворник, отмечал сайт KP.RU.
Как сообщал 5-tv.ru, Михаил Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие и многомиллионное состояние. Артист был многодетным отцом. Помимо сына Дмитрия от третьей жены Натальи Суровой, которая младше сатирика на 32 года, у юмориста было пятеро внебрачных детей.
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