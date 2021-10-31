На заброшенной могиле Жванецкого появился памятник

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Артем Решетов
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Открытие монумента запланировано на 6 ноября.

На заброшенной могиле Жванецкого появился памятник

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий

На могиле сатирика Михаила Жванецкого спустя год после его смерти появился памятник — об этом сообщил сайт KP.RU. До недавнего времени его могиле была лишь скромная табличка с фотографией и годами жизни.

Работы по благоустройству все еще ведутся — монумент пока закрыт чехлом. Но низ памятника приоткрыт — видно, что его нижняя часть состоит из нескольких гранитных плит, уложенных одна на другую.

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Монумент установят к годовщине смерти сатирика — он умер 6 ноября прошлого года от рака предстательной железы. Его с воинскими почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее журналисты подмечали, что могила Жванецкого выглядит неухоженной — на ней не было ни креста, ни оградки, а ухаживал за ней только дворник. Причем, казалось бы, есть кому ухаживать — у сатирика было шестеро детей.

Творчество Михаила Жванецкого оставило глубокий след в российской культуре — цитатами из его монологов говорят даже политики, а его знаменитый портфель вспоминают в каждом споре про правильные ударения. Например, недавно 5-tv.ru рассказывал, что цитатой сатирика прокомментировала события в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тема:
Умер сатирик Михаил Жванецкий
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