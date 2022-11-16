«Это его распоряжение»: молодая вдова Жванецкого безбедно живет после его смерти

Сатирик был уверен, что таким образом его дети не поссорятся.

Спустя два года после смерти Михаила Жванецкого его овдовевшая 56-летняя супруга Наталья рассказала, как складывается ее жизнь сегодня и на какие средства она живет. В беседе с KP.RU женщина призналась, что все произведения мужа по праву принадлежат ей, поэтому к собственным доходам Натальи прибавились еще и авторские отчисления.

«Это его распоряжение — он оставил мне все, в том числе свое творческое наследие. Все вопросы были решены еще при жизни Миши. Он говорил: документы должны быть в порядке. Принял такое решение, чтобы не рассорить детей, чтобы не было склок и скандалов. Такие истории у всех на слуху. Да и странно, когда дееспособные дети живут за счет отчислений, оставшихся от родителей», — рассказала Наталья.

Она считает, что муж подарил ей лучшие годы жизни, и с трепетом вспоминает о нем.

«Мы познакомились в начале 90-х. Мише было 56 лет, мне 24 года. Мой приятель предложил мне подработку — разносить кофе в „Клубе одесситов“. Там я встретила Жванецкого», — поделилась воспоминаниями Наталья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бы, по мнению жены, покойный Михаил Жванецкий отреагировал на текущие события на Украине.