Вдова Жванецкого предположила, как бы сатирик отреагировал на украинский кризис
Вдова Михаила Жванецкого предположила негативную реакцию сатирика на украинский кризис
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Несмотря на переезд в Москву, Жванецкий никогда не забывал о родной Одессе.
Вдова писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья рассказала, как бы знаменитость отреагировал на текущие события на Украине. Он родился в Одессе, однако со временем перебрался в Москву. И по словам Натальи, подобное развитие событий на Незалежной для Жванецкого было бы мучительным.
Дело в том, что, несмотря на переезд в Москву, Жванецкий никогда не забывал о родной Одессе. Часто приезжал туда с семьей и всегда подчеркивал, что у него две Родины.
«Был бы очень расстроен. Он всегда подчеркивал, что у него две родины: Россия и Украина. Мы жили на две страны, на два города. Зиму и весну проводили в Москве. Лето и осень — в Одессе. Там юг, солнце, море, друзья, общение. Почти ежедневные посиделки у нас дома», — предположила Наталья в беседе с KP.RU.
Вместе с тем вдова рассказала, как и на что она живет после смерти любимого. По ее словам, Жванецкий заранее позаботился о том, чтобы никто из родных не ссорился из-за его наследства. Поэтому все завещал Наталье, в том числе творческое наследие. Кроме того, сейчас вдова имеет и собственный доход.
Михаила Жванецкого не стало 6 ноября 2020 года. Почти за год до кончины он закрыл передачу «Дежурный по стране», которую вел в течение 17 лет. А за месяц до смерти он приостановил концертную деятельность. Ему было 86 лет. Похоронили сатирика в Москве на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.
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